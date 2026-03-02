Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Calouro ameaça estuprar aluna e é afastado de universidade

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/03/2026 - 10:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais -

A Universidade Santa Cecília (Unisanta), no litoral de São Paulo, decidiu afastar um calouro após ele ameaçar estuprar uma colega de faculdade. As ameaças foram reveladas nesse sábado, 28, em prints de trocas de mensagens do aluno com amigos.

Publicadas nas redes sociais, as capturas de tela revelam mensagens do rapaz afirmando que iria estuprar a colega se ela não quisesse transar com ele. O rapaz também ameaçou agredir a vítima de diversas formas. Em uma das mensagens criminosas, um dos membros do grupo ainda reage com emoji de risada.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Juiz que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual
Senado muda Código Penal após caso de estupro em Minas Gerais
Senado aprova lei que endurece punições para estupro de vulnerável

Além disso, outro integrante do grupo ainda pede o número da mulher e fala que vai “esculachar ela”. Segundo o relato de uma amiga da vítima, o agressor e a mulher haviam se relacionado poucas vezes.

Veja os prints:

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Universidade se manifesta

A Unisanta disse que, assim que tomou conhecimento das conversas envolvendo o agressor, intimou o aluno, que foi formalmente impedido de frequentar as dependências da universidade e participar de atividades acadêmicas. Também afirmou que apura o caso por meio de um procedimento interno.

Nota da Unisanta
Nota da Unisanta | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estupro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x