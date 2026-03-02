Calouro ameaça estuprar aluna e é afastado de universidade

Siga o A TARDE no Google

Ameaça foi revelada por prints publicados nas redes sociais - Foto: Divulgação

A Universidade Santa Cecília (Unisanta), no litoral de São Paulo, decidiu afastar um calouro após ele ameaçar estuprar uma colega de faculdade. As ameaças foram reveladas nesse sábado, 28, em prints de trocas de mensagens do aluno com amigos.

Publicadas nas redes sociais, as capturas de tela revelam mensagens do rapaz afirmando que iria estuprar a colega se ela não quisesse transar com ele. O rapaz também ameaçou agredir a vítima de diversas formas. Em uma das mensagens criminosas, um dos membros do grupo ainda reage com emoji de risada.

Além disso, outro integrante do grupo ainda pede o número da mulher e fala que vai “esculachar ela”. Segundo o relato de uma amiga da vítima, o agressor e a mulher haviam se relacionado poucas vezes.

Veja os prints:

Universidade se manifesta

A Unisanta disse que, assim que tomou conhecimento das conversas envolvendo o agressor, intimou o aluno, que foi formalmente impedido de frequentar as dependências da universidade e participar de atividades acadêmicas. Também afirmou que apura o caso por meio de um procedimento interno.