Ratinho é procurado pela Justiça por acusação contra Chico Buarque

Apresentador Ratinho - Foto: Reprodução | SBT

Cinco meses após decisão judicial determinar que o apresentador Ratinho explique ou se retrate de declarações feitas contra Chico Buarque, oficiais de Justiça ainda não conseguiram localizá-lo para citá-lo formalmente.

As primeiras tentativas ocorreram no Paraná, onde fica a sede de suas empresas. Desde 5 de fevereiro, a busca se concentra em São Paulo, inclusive no SBT, em Osasco, onde ele comanda o Programa do Ratinho, mas sem sucesso. A assessoria informou que não comenta processos em andamento.

Na última sexta-feira, 27, a oficial responsável pelo caso comunicou ao juiz que foi atendida pelo setor jurídico do SBT e recebeu o contato do advogado do apresentador, no Paraná. No entanto, afirmou não ter obtido retorno e informou que entraria em licença médica, o que exigirá a designação de um novo oficial.

A ação foi movida por Chico Buarque após Ratinho afirmar, em setembro do ano passado, durante programa na rádio Massa FM, que o cantor teria sido beneficiado pela Lei Rouanet, informação negada pelo artista. Em decisão de outubro, o juiz da 41ª Vara Cível do Rio de Janeiro deu prazo de cinco dias para que o apresentador comprovasse o que disse ou se retratasse, sob pena de crime de desobediência.

Chico Buarque pede indenização de R$ 50 mil. Seus advogados sustentam que ele nunca recebeu recursos públicos e classificam as declarações como desinformação que atinge sua honra e reputação.