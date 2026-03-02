Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Ratinho é procurado pela Justiça por acusação contra Chico Buarque

Apresentador afirmou que o cantor teria sido beneficiado pela Lei Rouanet

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/03/2026 - 9:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Apresentador Ratinho
Apresentador Ratinho -

Cinco meses após decisão judicial determinar que o apresentador Ratinho explique ou se retrate de declarações feitas contra Chico Buarque, oficiais de Justiça ainda não conseguiram localizá-lo para citá-lo formalmente.

As primeiras tentativas ocorreram no Paraná, onde fica a sede de suas empresas. Desde 5 de fevereiro, a busca se concentra em São Paulo, inclusive no SBT, em Osasco, onde ele comanda o Programa do Ratinho, mas sem sucesso. A assessoria informou que não comenta processos em andamento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última sexta-feira, 27, a oficial responsável pelo caso comunicou ao juiz que foi atendida pelo setor jurídico do SBT e recebeu o contato do advogado do apresentador, no Paraná. No entanto, afirmou não ter obtido retorno e informou que entraria em licença médica, o que exigirá a designação de um novo oficial.

Leia Também:

Filho de Ratinho defende indulto para Bolsonaro
Caiado anuncia ida para o PSD ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite
Ratinho Jr. reafirma candidatura à presidência pelo PSD

A ação foi movida por Chico Buarque após Ratinho afirmar, em setembro do ano passado, durante programa na rádio Massa FM, que o cantor teria sido beneficiado pela Lei Rouanet, informação negada pelo artista. Em decisão de outubro, o juiz da 41ª Vara Cível do Rio de Janeiro deu prazo de cinco dias para que o apresentador comprovasse o que disse ou se retratasse, sob pena de crime de desobediência.

Chico Buarque pede indenização de R$ 50 mil. Seus advogados sustentam que ele nunca recebeu recursos públicos e classificam as declarações como desinformação que atinge sua honra e reputação.

Resumo

Resumo sobre a ação judicial entre Ratinho e Chico Buarque

  • Após cinco meses, oficiais de Justiça ainda não localizaram Ratinho para citá-lo sobre suas declarações a Chico Buarque.
  • As tentativas iniciais ocorreram no Paraná, mas a busca foi transferida para São Paulo, incluindo o SBT.
  • A oficial responsável pelo caso informou que não obteve retorno do advogado de Ratinho após contatá-lo.
  • A ação foi movida por Chico Buarque, que pede R$ 50 mil em indenização por declarações que considera lesivas à sua honra.
  • O juiz determinou que Ratinho se retratasse ou provasse suas afirmações dentro de um prazo, sob pena de crime de desobediência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chico buarque Lei Rouanet Ratinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Apresentador Ratinho
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Apresentador Ratinho
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Apresentador Ratinho
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Apresentador Ratinho
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x