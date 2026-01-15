Menu
ELEIÇÕES
EM BUSCA DO PLANALTO

Ratinho Jr. reafirma candidatura à presidência pelo PSD

"Vou aceitar o desafio", disse o governador do Paraná sobre disputa presidencial

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/01/2026 - 19:37 h
Governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD)
Governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD)

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), se colocou à disposição para ser o candidato do partido para a disputa presidencial em 2026 caso o seu nome seja escolhido internamente.

“Mais do que nomes é projeto. Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil. Se meu nome for esse nome escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem de ser construída internamente”, disse o governador em entrevista dada a jornalistas em um evento no Palácio Iguaçu, na quarta-feira, 14.

“Não é eu ser candidato, é apoiar alguém que possa conseguir aglutinar melhor um novo Brasil. As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política” acrescentou.

No mesmo dia, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que Ratinho Jr. é o nome mais forte dentro da sigla para disputar a presidência. Outra possibilidade é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deixou o PSDB e se filiou ao novo partido em maio de 2025.

“Nós temos dois pré-candidatos, ou é o Ratinho Junior, ou é o Eduardo Leite. E ambos, tenho entendimento que, no momento certo, aquele que estiver em melhores condições será nosso candidato. Hoje, o Ratinho Junior está em melhores condições. A decisão, sendo hoje, seria ele. Mas isso a gente decide nas próximas semanas”, disse Kassab ao canal de televisão EPTV.

x