Da várzea até o Barradão: conheça a história de Anderson Pato

Emocionado, Anderson Pato é abraçado por familiares em sua apresentação no Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Anderson Pato já chamou atenção no Campeonato Intermunicipal de 2025, quando defendeu a seleção de Simões Filho, mas sua carreira teve uma subida meteórica após sua passagem pela Juazeirense no Baianão 2026. Novamente destaque, o atacante agora chega ao Vitória, onde foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 5.

Emocionado e com lágrimas nos olhos, Pato falou sobre sua história de vida. Ainda jovem, aos 23 anos, o atleta rubro-negro afirmou ser torcedor do clube e garantiu estar realizando um sonho, não só dele, mas da sua falecida mãe, dona Judite.

"Estou muito feliz, é um sonho de criança. É um sonho da minha família, da minha mãe. Falei a ela que ia virar jogador profissional, hoje ela não está mais aqui, mas eu estou honrando o nome dela. É meu time do coração, um time que eu torci desde pequeno. Hoje estou aqui, podendo ajudar da melhor forma", iniciou Anderson Pato.

O atacante relembrou sua infância de dificuldades, quando precisou trabalhar como ajudante de pedreiro e de encanador. Por sua família não ter condições de comprar uma chuteira, ele foi ajudado por amigos que emprestavam para treinar.

"Nunca passei fome, mas tive muitas dificuldades na vida. Lá em casa às vezes chovia e pingava na cama. Dormia eu, minha mãe e minha irmã, então tinha que sair alguém da cama que se não molhava. Aí minha mãe saía, mas eu falava: 'Não, eu que vou sair'. Sou de família simples e humilde, mas que sempre acreditou em mim", detalhou.

Eu quero dizer a vocês que têm um sonho, para não desistirem. Coloquem Deus na frente de tudo. Anderson Pato - Atacante do Vitória

Da várzea para a Série A

Depois de jogar na várzea, futebol amador e no Galícia, onde disputou a Série B do Baianão, ganhou seu grande destaque novamente fora das competições profissionais. Anderson Pato teve bom desempenho no Intermunicipal de 2025 e posteriormente recebeu um convite da Juazeirense.

"Recebi a oportunidade na Juazeirense e fui para a avaliação, aí fiquei lá treinando. Falei para minha esposa: 'vou de avaliação, mas juro que eu não vou voltar mais do jeito que eu vim, vou mudar a vida da minha família. Graças a Deus, ao meu esforço e trabalho, eu segui lá. Agradeço muito à Juazeirense pela oportunidade que me deu. Hoje eu estou aqui, defendendo o clube do meu coração", celebrou.

Anderson Pato e o executivo de futebol Sérgio Papellin | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O jogador prometeu dedicação e projetou um ano de glórias vestindo a camisa vermelha e preta. "Eu já era focado, agora vou focar mais, trabalhar mais. Sei que preciso melhorar muitas coisas ainda, mas confio em Deus. Quero dizer que eu estou muito feliz e espero que seja uma temporada de vitórias e conquistas", finalizou.