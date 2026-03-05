MERCADO DA BOLA
Ex-técnico do Vitória é anunciado por clube do Campeonato Brasileiro
Técnico campeão pelo Vitória volta à elite do futebol brasileiro
Por Téo Mazzoni
O ex-treinador do Esporte Clube Vitória, Léo Condé, está de volta à elite do futebol nacional. Campeão da Campeonato Brasileiro Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024 pelo Rubro-Negro, o técnico foi anunciado como novo comandante do Remo para a sequência da temporada.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4, por meio das redes sociais do clube paraense. Condé chega para substituir Juan Carlos Osorio, que deixou o cargo após a derrota no clássico contra o Paysandu, no último domingo, 1.
Aos 47 anos, o treinador estava sem clube desde que deixou o Ceará Sporting Club ao fim da disputa do Campeonato Brasileiro Série A de 2025.
Condé desembarca em Belém na próxima sexta-feira, 6, acompanhado dos auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Surian, além do preparador físico Diego Mura.
