Ex-técnico do Vitória é anunciado por clube do Campeonato Brasileiro

Remo anuncia ex-treinador do Vitória para sequência da temporada - Foto: Staff Images/CBF

O ex-treinador do Esporte Clube Vitória, Léo Condé, está de volta à elite do futebol nacional. Campeão da Campeonato Brasileiro Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024 pelo Rubro-Negro, o técnico foi anunciado como novo comandante do Remo para a sequência da temporada.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4, por meio das redes sociais do clube paraense. Condé chega para substituir Juan Carlos Osorio, que deixou o cargo após a derrota no clássico contra o Paysandu, no último domingo, 1.

Aos 47 anos, o treinador estava sem clube desde que deixou o Ceará Sporting Club ao fim da disputa do Campeonato Brasileiro Série A de 2025.

Condé desembarca em Belém na próxima sexta-feira, 6, acompanhado dos auxiliares técnicos Renato Negrão e Felipe Surian, além do preparador físico Diego Mura.