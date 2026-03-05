Corrida arrecada kits escolares para estudantes em situação de vulnerabilidade

Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra - Foto: ByDrone Vídeos

Uma corrida especial que estimula a prática de esportes, o encontro de gerações, mas também a solidariedade.

Ainda em fase de inscrições, a 1ª Corrida do Vieira vai reverter parte dos recursos arrecadados para a doação de kits de materiais escolares para ações beneficentes da Fundação Fé e Alegria, da Companhia de Jesus, entre outras instituições filantrópicas.

O evento, a ser realizada no dia 15 de março no Farol da Barra, marca as comemorações pelos 115 anos do Colégio Antônio Vieira, única instituição de Salvador a fazer parte da Rede Jesuíta de Educação, que conta com 17 unidades educativas em todo o Brasil.

A 1ª Corrida do Vieira será realizada em parceria com a Jardel Moura Assessoria Esportiva, empresa responsável por provas de grande repercussão nacional, como a Salvador 10 Milhas, a Corrida do Martagão Gesteira, entre outros eventos de grande porte na Bahia.

A iniciativa convida estudantes, ex-alunos, colaboradores, famílias e o público em geral para vivenciarem um momento que também deve marcar a história da instituição e da própria cidade.

A programação inclui percursos de 5 km e 10 km, além da categoria kids, voltada para crianças de 2 a 12 anos, com distâncias que variam de 50 a 200 metros.

PASSOS PELA EDUCAÇÃO

Pelo caráter filantrópico, isso implica dizer que cada quilômetro percorrido vai simbolizar passos em direção à promoção do acesso à educação para crianças e jovens.

Entre as instituições beneficiadas está a Fundação Fé e Alegria, obra de Educação Popular e Promoção Social da Companhia de Jesus, presente no Brasil há 43 anos, em 14 estados, assistindo diretamente mais de 12 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições para a 1ª Corrida do Vieira devem ser feitas pelo site www.corridadovieira.com.br.

A entrega dos kits será realizada no próprio Colégio Antônio Vieira, nos dias 13 e 14 de março, em horário ainda a ser divulgado. O kit do atleta incluirá número de peito, camisa oficial do evento, chip de cronometragem (para os percursos de 5 km e 10 km) e outros itens que serão divulgados pelo colégio.