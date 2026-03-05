Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Corrida arrecada kits escolares para estudantes em situação de vulnerabilidade

Evento deve reunir diversas gerações de estudantes no Farol da Barra

Redação

Por Redação

05/03/2026 - 16:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra
Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra -

Uma corrida especial que estimula a prática de esportes, o encontro de gerações, mas também a solidariedade.

Ainda em fase de inscrições, a 1ª Corrida do Vieira vai reverter parte dos recursos arrecadados para a doação de kits de materiais escolares para ações beneficentes da Fundação Fé e Alegria, da Companhia de Jesus, entre outras instituições filantrópicas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O evento, a ser realizada no dia 15 de março no Farol da Barra, marca as comemorações pelos 115 anos do Colégio Antônio Vieira, única instituição de Salvador a fazer parte da Rede Jesuíta de Educação, que conta com 17 unidades educativas em todo o Brasil.

A 1ª Corrida do Vieira será realizada em parceria com a Jardel Moura Assessoria Esportiva, empresa responsável por provas de grande repercussão nacional, como a Salvador 10 Milhas, a Corrida do Martagão Gesteira, entre outros eventos de grande porte na Bahia.

A iniciativa convida estudantes, ex-alunos, colaboradores, famílias e o público em geral para vivenciarem um momento que também deve marcar a história da instituição e da própria cidade.

A programação inclui percursos de 5 km e 10 km, além da categoria kids, voltada para crianças de 2 a 12 anos, com distâncias que variam de 50 a 200 metros.

Leia Também:

Estreia contra Nenê e reencontros: o que espera o Vitória na Copa do Nordeste 2026
Com Caio Alexandre, Bahia segue preparação para o BaVi após folga
Seleção Brasileira quebra tabu positivo contra a Venezuela
Bahia faz o menor investimento na 1ª janela desde a chegada do Grupo City

PASSOS PELA EDUCAÇÃO

Pelo caráter filantrópico, isso implica dizer que cada quilômetro percorrido vai simbolizar passos em direção à promoção do acesso à educação para crianças e jovens.

Entre as instituições beneficiadas está a Fundação Fé e Alegria, obra de Educação Popular e Promoção Social da Companhia de Jesus, presente no Brasil há 43 anos, em 14 estados, assistindo diretamente mais de 12 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições para a 1ª Corrida do Vieira devem ser feitas pelo site www.corridadovieira.com.br.

A entrega dos kits será realizada no próprio Colégio Antônio Vieira, nos dias 13 e 14 de março, em horário ainda a ser divulgado. O kit do atleta incluirá número de peito, camisa oficial do evento, chip de cronometragem (para os percursos de 5 km e 10 km) e outros itens que serão divulgados pelo colégio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corrida Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Corrida do Vieira acontecerá no Farol da Barra
Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

x