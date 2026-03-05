Seleção Brasileira quebra tabu positivo contra a Venezuela

Siga o A TARDE no Google

Brasil e Venezuela - Foto: Lívia Villas Boas/CBF

A Seleção Brasileira feminina foi defender um tabu na noite da última quarta-feira, 4, e acabou deixando-o escapar. Pela primeira vez na história, as brasileiras foram derrotadas pela Venezuela, por 2 a 1.

Jogando em Toluca, no México, a Venezuela conseguiu sua primeira vitória em onze confrontos entre as seleções. A partida foi disputada no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol e ficou marcada por momentos de interrupção por conta de fortes chuvas e descargas elétricas na região.

Os gols da Venezuela foram marcados por Romero e Higuera, enquanto Jaque descontou para o Brasil na etapa final.

Expulsão brasileira

Aos 32 minutos do primeiro tempo, a brasileira Maiara recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa, deixando a equipe comandada por Arthur Elias com uma jogadora a menos.

Assim, o caminho ficou livre, e pouco antes do intervalo, a Venezuela aproveitou o momento. Aos 44 minutos, Romero percebeu a goleira adiantada e arriscou de longa distância, encobrindo Cláudia e abrindo o placar com um golaço.

No segundo tempo, com três minutos de bola rolando, Gaby Garcia mandou na defesa de Cláudia e Higuera aproveitou o rebote para marcar mais um gol pelas venezuelanas.

Com chuva forte em Toluca, o técnico brasileiro tentou mudar o panorama com diversas substituições. Entraram jogadoras como Kerolin, Aline Gomes e Brena, buscando dar mais mobilidade ao ataque.

A partida ainda foi interrompida por cerca de 30 minutos devido aos raios e à intensidade da chuva.

Após a retomada, o Brasil conseguiu diminuir o prejuízo. Aos 37 minutos, Jaque recebeu passe de Kerolin e finalizou para o fundo das redes, colocando pressão nos minutos finais mas sem conseguir evitar a derrota.

Próximo compromisso

A seleção brasileira volta a campo neste sábado, 7, às 20h, contra a Seleção Mexicana no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. O confronto será o último compromisso da equipe nesta Data Fifa antes do próximo período de jogos internacionais.