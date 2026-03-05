Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BENEFÍCIO POLÍTICO

Prefeito utilizava fotografia pessoal em carnês do IPTU

Maurílio Lemos (PSD) é acusado de praticar propaganda pessoal indevida

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/03/2026 - 15:00 h | Atualizada em 05/03/2026 - 17:05

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales
Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales -

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) acatou, nesta quarta-feira, 4, denúncia contra o prefeito de Cândido Sales, centro sul da Bahia, Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), por prática de propaganda pessoal indevida, utilizando recursos do erário para autopromoção.

A acusação apontou violação direta ao princípio da moralidade administrativa, já que o gestor utilizava fotografias pessoais nos carnês do IPTU distribuídos à população.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

O TCM-BA aplicou multa de R$2 mil ao prefeito pela irregularidade.

Autopromoção

A representação foi formulada pelo cidadão Amilton Fernandes Vieira, que acusou o prefeito de utilizar "atos de propaganda pública com a intenção de se promover pessoalmente".

De acordo com a denúncia, o gestor fazia uso sistemático de redes sociais, faixas e até de um painel eletrônico instalado em praça pública para divulgar ações administrativas, sempre conferindo destaque excessivo ao seu próprio nome.

Para o denunciante, a prática visava obter benefício político por meio da personificação da gestão.

Decisão

Ao analisar o material (vídeos e imagens), a relatoria concluiu que as peças publicitárias desvirtuavam o caráter informativo previsto na Constituição Federal. De acordo com o conselheiro Antônio Carlos da Silva, o objetivo central das peças era promover a imagem do gestor, o que caracteriza "comunicação política e eleitoral".

"A vedação da promoção pessoal representa um chamado à ética na gestão da informação pública, que deve servir ao cidadão e não ao marketing pessoal do governante", destacou o relator em seu voto.

A decisão reforça que a publicidade institucional deve ser pautada pela impessoalidade, servindo para informar, orientar ou educar a população, sem menções que favoreçam autoridades ou servidores públicos.

A reportagem procurou o prefeito de Cândido Sales e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

denúncia de corrupção Ética na administração Gestão Pública moralidade administrativa publicidade institucional tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales
Play

Bahia tem 16 municípios em situação de emergência por causa das chuvas

Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Maurílio Lemos das Virgens, conhecido como Dr. Maurílio (PSD), prefeito de Candido Sales
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

x