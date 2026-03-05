Menu
PRA SEMPRE PRETA

Documentário contará detalhes inéditos da vida de Preta Gil

A cantora faleceu em julho de 2025, devido à complicações causadas por um câncer

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/03/2026 - 18:20 h

Preta Gil faleceu em 2025
Preta Gil faleceu em 2025 -

Preta Gil ganhará documentário especial em 2026. Produzido pelo Globoplay, o programa contará a trajetória de vida da cantora, que faleceu em julho de 2025, exibindo momentos de sua infância e de sua carreira artística.

Sem previsão de estreia, a produção conta com quatro episódios e também trará depoimentos inéditos de amigos e familiares de Preta, que fizeram parte de sua história ao longo dos seus 50 anos de vida.

Segundo informações divulgadas pela produtora responsável pelo projeto, o objetivo da homenagem é reconstruir a história pessoal e profissional da filha de Gilberto Gil, unindo relatos e registros dos últimos anos.

Morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos, devido a complicações causadas por um câncer no intestino. A artista realizava um tratamento experimental no país, que não fez efeito.

A notícia da morte foi comunicada pelos familiares de Preta, através de um post nas redes sociais. O velório aconteceu no Rio de Janeiro e seu corpo foi cremado logo em seguida.

