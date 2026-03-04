Bruna Marquezine exibe mudança radical após procedimento estético

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução | Redes sociais

Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma mudança radical que fez no visual. Em seu perfil, a atriz mostrou seu novo corte de cabelo, agora na altura dos ombros, o que gerou uma série de comentários positivos de fãs e pessoas próximas.

“Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?”, comentou uma pessoa. “E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita”, respondeu outra.

A publicação também rendeu um comentário de Ivete Sangalo, que esteve com Bruna e o cantor canadense Shawn Mendes – com quem a atriz vive um romance – durante o Carnaval deste ano. "Ma babe", escreveu a cantora baiana, expressão que em inglês significa "My Baby" (Meu bebê, em português).

Confira a publicação