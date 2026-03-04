DE CARA NOVA
Bruna Marquezine exibe mudança radical após procedimento estético
Atriz compartilhou o novo visual em publicação nas redes sociais
Siga o A TARDE no Google
Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma mudança radical que fez no visual. Em seu perfil, a atriz mostrou seu novo corte de cabelo, agora na altura dos ombros, o que gerou uma série de comentários positivos de fãs e pessoas próximas.
“Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?”, comentou uma pessoa. “E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita”, respondeu outra.
Leia Também:
A publicação também rendeu um comentário de Ivete Sangalo, que esteve com Bruna e o cantor canadense Shawn Mendes – com quem a atriz vive um romance – durante o Carnaval deste ano. "Ma babe", escreveu a cantora baiana, expressão que em inglês significa "My Baby" (Meu bebê, em português).
Confira a publicação
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes