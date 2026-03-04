Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE CARA NOVA

Bruna Marquezine exibe mudança radical após procedimento estético

Atriz compartilhou o novo visual em publicação nas redes sociais

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/03/2026 - 22:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Bruna Marquezine exibe mudança radical após procedimento estético
-

Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma mudança radical que fez no visual. Em seu perfil, a atriz mostrou seu novo corte de cabelo, agora na altura dos ombros, o que gerou uma série de comentários positivos de fãs e pessoas próximas.

“Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?”, comentou uma pessoa. “E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita”, respondeu outra.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Xuxa leva calote após comprar carro blindado com defeito
Mansão de Bianca Andrade tem aquário salgado projetado para tubarões
Ex-BBB revela que tem câncer e passa por cirurgia: "O que mais mata"

A publicação também rendeu um comentário de Ivete Sangalo, que esteve com Bruna e o cantor canadense Shawn Mendes – com quem a atriz vive um romance – durante o Carnaval deste ano. "Ma babe", escreveu a cantora baiana, expressão que em inglês significa "My Baby" (Meu bebê, em português).

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Beleza bruna marquezine Cabelo celebridades tendências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x