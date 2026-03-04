Ex-BBB revela que tem câncer e passa por cirurgia: "O que mais mata"

Famosa integrou o elenco do BBB 26 - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Campos, primeira eliminada do BBB 26, revelou que enfrenta uma lesão pré-cancerígena causada pelo vírus HPV e destacou a importância dos exames preventivos para evitar o câncer do colo do útero. Atualmente, ela integra a campanha Março Lilás, voltada à conscientização sobre a doença.

"Eu estou muito feliz por fazer parte mais um ano deste Março Lilás com a MSD e com todo esse time que se uniu para falar sobre um assunto tão importante, que é o câncer de colo do útero, sendo que 99% desses cânceres são causados pelo vírus HPV", afirmou Aline à Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa fez um alerta sobre os riscos da falta de diagnóstico precoce. "O câncer do colo de útero é o câncer que mais mata mulheres até 35 anos de idade, mais do que o câncer de mama, justamente por ser um tabu. Existe prevenção, existem exames de rotina que precisam ser feitos. Se você detectar a tempo, você pode se tratar", complementou.

Além disso, a ex-BBB reforçou a importância da vacinação. "Existe vacinação, eu me vacinei, eu vacinei o meu filho. Não são só as mulheres adultas que precisam se vacinar. As crianças também podem e devem; inclusive existe vacina de graça até 14 anos [no SUS]", destacou.

"Cerca de 80% das pessoas com vida sexualmente ativa já tiveram ou terão contato com o vírus do HPV. Então esse é um vírus muito mais comum do que parece", explicou a dançarina.

Diagnóstico

Aline contou que o diagnóstico veio durante exames de rotina. "Eu, como uma pessoa que me cuido desde sempre, a atividade física sempre fez parte da minha vida, não posso deixar de frisar a importância de fazer os exames de prevenção", disse.

"Uma mulher que descobre um câncer de colo do útero ou uma lesão pré-cancerígena, como a que tive, pode se tratar. Eu tive uma lesão pré-cancerígena um ano atrás, fiz uma cirurgia. Graças a Deus, deu tudo certo, a lesão sumiu, o HPV não está mais detectado no meu corpo, mas justamente porque eu faço exames de prevenção anualmente", finalizou.