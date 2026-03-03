Ivete Sangalo recebe alta após cirurgia delicada no rosto

A artista ficou internada por alguns dias - Foto: Instagram | @rafamattei

Ivete Sangalo recebeu alta médica nesta terça-feira, 3. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, dias após realizar um procedimento cirúrgico delicado no rosto, que restituiu dois ossos quebrados.

“Boa noite aí, principesco, oi, principescas. Botei esse filtrinho porque está babado, gente. Deu uma inchada babada agora de tarde, eu já botei gelinho. Já estou em Salvador, já estou em casa”, disse ela, que posou carregando um buquê de flores no elevador.

“E vocês sabem que eu tenho de descansar, né? A recomendação é: 'Fica quieta, mulher. Fica quieta, garota'. Vou contar a vocês porque eu estou rindo. Pera aí. Passei esses dias meio longe do celular porque também fazia parte do acordo de ficar descansando. Voltei, peguei no celular. Aí começou o quê? Fogo”, brincou.

A famosa ainda revelou que já está organizando os detalhes para os próximos shows de sua turnê de samba, chamada ‘Clareou’. “Vendo as coisas do [projeto] Clareou. É um fogo, amor. Parece nem que eu caí. Eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar descansando, mas o fogo…”, comentou Ivete.

“Eu já queria ligar para Radamés [diretor musical de sua banda]. 'Rádames vamos botar mais 10 sambas novos. Vamos ensaiar mais'. Vai ter ensaio, óbvio, esse mês, porque o primeiro show é em Floripa. Gente, eu estou tão ansiosa. Que delícia!”, completou.

O acidente

Vale lembrar que Ivete machucou o rosto após sofrer um acidente doméstico na última semana. A artista foi internada em um hospital de Salvador depois de sofrer um desmaio, causado por uma queda de pressão.

A cantora ainda explicou que o fato ocorreu devido a uma diarreia intensa. “Estou muito agradecida a Deus por ter sido um livramento. Estou bem assistida, me recuperando e muito feliz com o carinho de vocês”, concluiu.