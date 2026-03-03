Menu
ENTRETENIMENTO
PÂNICO

Influenciadores brasileiros ficam presos após bombardeios no Irã

Os influenciadores revelaram que terão que ir para a China, a fim de tentar voltar para o Brasil

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/03/2026 - 20:05 h

Os jovens precisarão viajar para a China para tentar voltar ao Brasil
Os bombardeios dos Estados Unidos e Israel ao Irã tem trazido consequências sérias para os turistas. Curtindo alguns dias de folga na Tailândia, os influenciadores brasileiros Emilly Vick, Leozin Lemos, Katlen Martins e Void ficaram presos no país.

A informação foi confirmada pela própria Emilly, que publicou um vídeo em seu perfil do Instagram contando o ocorrido. “A gente está preso na Ásia. Como vocês sabem, está acontecendo uma guerra e todas as nossas conexões, que a gente ia voltar, passam por onde está acontecendo a guerra”, disse ela.

Marido da jovem, que tem mais de 11 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Leozin revelou que a única alternativa seria viajar para a China e conseguir um voo saindo de lá para o Brasil.

Leia Também:

Ivete Sangalo desabafa sobre cirurgia delicada: “Quebrei dois ossos”
Influenciadora vende leite materno por valor exorbitante na web
Cantor famoso processa idosa por usar praia em frente à sua mansão

Entretanto, não havia passagens para todos e o casal resolveu priorizar a irmã de Emilly, que está grávida. “Katy, o Davi e o Void, vão voltar para o Brasil. Nossa única opção é ir para a China. Lá, se consegue um avião para voltar para o Brasil”, informou ele.

Tags:

bombardeio Guerra Influenciadores. Irã

x