Influenciadores brasileiros ficam presos após bombardeios no Irã

Os jovens precisarão viajar para a China para tentar voltar ao Brasil - Foto: Reprodução | Instagram

Os bombardeios dos Estados Unidos e Israel ao Irã tem trazido consequências sérias para os turistas. Curtindo alguns dias de folga na Tailândia, os influenciadores brasileiros Emilly Vick, Leozin Lemos, Katlen Martins e Void ficaram presos no país.

A informação foi confirmada pela própria Emilly, que publicou um vídeo em seu perfil do Instagram contando o ocorrido. “A gente está preso na Ásia. Como vocês sabem, está acontecendo uma guerra e todas as nossas conexões, que a gente ia voltar, passam por onde está acontecendo a guerra”, disse ela.

Marido da jovem, que tem mais de 11 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, Leozin revelou que a única alternativa seria viajar para a China e conseguir um voo saindo de lá para o Brasil.

Entretanto, não havia passagens para todos e o casal resolveu priorizar a irmã de Emilly, que está grávida. “Katy, o Davi e o Void, vão voltar para o Brasil. Nossa única opção é ir para a China. Lá, se consegue um avião para voltar para o Brasil”, informou ele.