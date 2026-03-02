Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
SAÚDE

Ivete Sangalo desabafa sobre cirurgia delicada: “Quebrei dois ossos”

A cantora sofreu um acidente doméstico dias antes do procedimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/03/2026 - 20:41 h

A artista contou detalhes sobre o procedimento delicado
Ivete Sangalo usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após realizar uma cirurgia delicada neste domingo, 1. A cantora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 2, e contou que quebrou dois ossos da região facial depois de cair em casa.

“Tanto amor que recebi… Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando, uma orientação médica, mas quero contar de uma forma objetiva porque sei que muita gente está querendo saber”, iniciou.

“Caí, quebrei esses dois ossos. Eu cheguei meio desacordada, porque a pancada foi forte”, explicou ela, apontando para o osso zigomático, responsável por formar a proeminência das maçãs do rosto e parte da órbita ocular.

Lesão grave

Em seu relato, a famosa contou que a lesão foi grave, mas não houve complicações, pois foi tratada de forma correta durante sua internação no Hospital Aliança, localizado em Salvador, na Bahia.

“Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento”, afirmou ela, que caiu após ter uma síndrome vasovagal, causada pela queda de pressão após a desidratação por uma diarreia.

Presente na gravação, o médico da famosa explicou parte do procedimento e informou que o inchaço do rosto dela é normal, ressaltando que a artista estará boa em breve. “Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem”, afirmou ele.

Confira o relato completo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Veveta (@ivetesangalo)

x