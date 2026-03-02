Menu
ENTRETENIMENTO
COMÉRCIO INUSITADO

Influenciadora vende leite materno por valor exorbitante na web

A famosa criou uma plataforma exclusiva para vender o alimento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/03/2026 - 19:12 h

A famosa anunciou a venda do alimento na web
A famosa anunciou a venda do alimento na web -

Juju Ferrari surpreendeu os internautas ao revelar que está vendendo parte de seu leite materno. Mãe de um bebê de um mês de vida, a influenciadora contou que foi procurada por alguns seguidores e resolveu fazer a oferta do alimento.

“Na primeira vez eu achei absurdo. Depois vieram outras mensagens no mesmo tom, falando em pagamento e negociação. Ali eu entendi que existia uma procura real por esse tipo de coisa”, disse ela.

Ciente da oferta, a loira resolveu cobrar o montante de R$ 10 mil para aqueles que tiverem interesse em adquirir certa quantidade do leite, que é ofertado para seu bebê no dia a dia. Juju também aproveitou para criar uma plataforma só para a comercialização do item.

“Muita gente já fazia isso de forma informal. Eu resolvi organizar. Se existe demanda, é melhor que exista estrutura. A criação desta plataforma tem um objetivo além das vendas, o de entender o comportamento humano. A internet criou um tipo de interesse que vai além do conteúdo online”, disparou.

Skincare de leite

Entretanto, vale lembrar que essa não é a primeira vez que Juju causa polêmica com relação ao uso de seu leite materno. Em fevereiro, a famosa revelou que adotou uma nova rotina de skincare e incluiu o alimento aos cuidados com a pele.

“Eu vi um skincare feito com leite materno, achei que fazia sentido e resolvi testar”, disse ela na época, ressaltando que limpa o rosto usando exclusivamente o leite produzido por seu corpo.

Tags:

influenciadora juju ferrari leite materno

x