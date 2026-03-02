Cantor famoso processa idosa por usar praia em frente à sua mansão

Siga o A TARDE no Google

O artista pediu a privatização do espaço - Foto: Reprodução | Instagram

Brian Littrell se envolveu em uma batalha judicial com uma idosa, de 67 anos, identificada como Carolyn Barrington Hill. Vocalista da banda Backstreet Boys, o cantor processou a aposentada, após ela utilizar uma praia que fica localizada em frente a sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com o artista, a atitude da moça é errada e serve como um incentivo para que outros banhistas ocupem a faixa de areia que é exclusiva do imovel, que está avaliado em cerca de R$ 20 milhões atualmente.

Segundo as leis estaduais da região, os banhistas devem acessar apenas a região molhada da areia, deixando a área seca reservada para o dono ou dona da propriedade construída no local.

Entretanto, a defesa de Carolyn alega que a Constituição da Flórida garante o acesso da população às praias para lazer e que as acusações não possuem provas de que a idosa tenha realmente ultrapassado o limite da propriedade privada.

Medida radical

Seguindo com o processo e apresentando sete novas acusações de invasão de propriedade, Brian resolveu adotar uma medida radical para conter possíveis novos invasores na região de sua propriedade.

De acordo com informações da imprensa local, o artista instalou placas de sinalização, espalhou móveis de praia pela orla e contratou seguranças particulares para afastar quem tentar permanecer na faixa de areia sem autorização.