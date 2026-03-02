Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Cantor famoso processa idosa por usar praia em frente à sua mansão

O artista entrou com uma ação judicial contra a aposentada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/03/2026 - 18:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O artista pediu a privatização do espaço
O artista pediu a privatização do espaço -

Brian Littrell se envolveu em uma batalha judicial com uma idosa, de 67 anos, identificada como Carolyn Barrington Hill. Vocalista da banda Backstreet Boys, o cantor processou a aposentada, após ela utilizar uma praia que fica localizada em frente a sua mansão na Flórida, nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Brian Littrell (@rokspics)

De acordo com o artista, a atitude da moça é errada e serve como um incentivo para que outros banhistas ocupem a faixa de areia que é exclusiva do imovel, que está avaliado em cerca de R$ 20 milhões atualmente.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as leis estaduais da região, os banhistas devem acessar apenas a região molhada da areia, deixando a área seca reservada para o dono ou dona da propriedade construída no local.

Entretanto, a defesa de Carolyn alega que a Constituição da Flórida garante o acesso da população às praias para lazer e que as acusações não possuem provas de que a idosa tenha realmente ultrapassado o limite da propriedade privada.

Leia Também:

Cantor celebra aniversário com corrida noturna em Feira de Santana
"Quase desmaiei de dor": Pocah revela problema grave em parte íntima
Ivete Sangalo revela no palco que fará cirurgia neste domingo

Medida radical

Seguindo com o processo e apresentando sete novas acusações de invasão de propriedade, Brian resolveu adotar uma medida radical para conter possíveis novos invasores na região de sua propriedade.

De acordo com informações da imprensa local, o artista instalou placas de sinalização, espalhou móveis de praia pela orla e contratou seguranças particulares para afastar quem tentar permanecer na faixa de areia sem autorização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brian Littrell cantor praia processo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista pediu a privatização do espaço
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

O artista pediu a privatização do espaço
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

O artista pediu a privatização do espaço
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

O artista pediu a privatização do espaço
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x