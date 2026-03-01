MÚSICA
Ivete Sangalo revela no palco que fará cirurgia neste domingo
Cantora confirmou durante show em São Paulo que passará por procedimento
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Três dias depois de deixar o hospital, Ivete Sangalo voltará à unidade de saúde — desta vez, para passar por uma cirurgia.
A informação já circulava em alguns veículos, mas nem a cantora nem sua equipe haviam se pronunciado oficialmente sobre o assunto.
Confirmação veio no palco
Foi na noite de sábado, 28, durante apresentação em São Paulo ao lado do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, que a própria artista confirmou o procedimento. No palco, ela contou ao público que será operada às 8h da manhã deste domingo, 01.
O motivo da procedimento cirúrgico deve-se ao mal-estar que sofreu em casa na última quarta-feira, 28, quando desmaiou, bateu a cabeça, e cortou o supercílio depois da queda. O episódio resultou em um hematoma roxo em seu rosto.
🚨 Ivete Sangalo passará por uma cirurgia amanhã, às 8h.— Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) March 1, 2026
Sem mais detalhes até o momento. Vamos orar por nossa cantora para que corra tudo bem 🙏🏽 pic.twitter.com/95SoO0G1LC
A declaração surpreendeu fãs que acompanhavam o show e aguardavam um posicionamento oficial
Leia Também:
Susto recente na Bahia
Na última quarta-feira, 25, Ivete passou por um momento delicado. Ela deu entrada em um hospital em Salvador, na Bahia, após se sentir mal, desmaiar e sofrer um ferimento no rosto.
Depois de atendimento médico, recebeu alta hospitalar. Agora, retorna à unidade para realizar o procedimento anunciado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes