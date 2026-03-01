Menu
MÚSICA
MÚSICA

Ivete Sangalo revela no palco que fará cirurgia neste domingo

Cantora confirmou durante show em São Paulo que passará por procedimento

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/03/2026 - 8:08 h | Atualizada em 01/03/2026 - 8:32

Ivete fará cirurgia às 8h deste domingo.
Três dias depois de deixar o hospital, Ivete Sangalo voltará à unidade de saúde — desta vez, para passar por uma cirurgia.

A informação já circulava em alguns veículos, mas nem a cantora nem sua equipe haviam se pronunciado oficialmente sobre o assunto.

Confirmação veio no palco

Foi na noite de sábado, 28, durante apresentação em São Paulo ao lado do Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, que a própria artista confirmou o procedimento. No palco, ela contou ao público que será operada às 8h da manhã deste domingo, 01.

O motivo da procedimento cirúrgico deve-se ao mal-estar que sofreu em casa na última quarta-feira, 28, quando desmaiou, bateu a cabeça, e cortou o supercílio depois da queda. O episódio resultou em um hematoma roxo em seu rosto.

A declaração surpreendeu fãs que acompanhavam o show e aguardavam um posicionamento oficial

Susto recente na Bahia

Na última quarta-feira, 25, Ivete passou por um momento delicado. Ela deu entrada em um hospital em Salvador, na Bahia, após se sentir mal, desmaiar e sofrer um ferimento no rosto.

Depois de atendimento médico, recebeu alta hospitalar. Agora, retorna à unidade para realizar o procedimento anunciado.

x