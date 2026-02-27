SAÚDE
Ivete Sangalo surge com hematoma no rosto e brinca sobre aparência
A cantora compartilhou um registro com o machucado no rosto
Por Franciely Gomes
Ivete Sangalo usou seu perfil do Instagram para ironizar sua aparência após sofrer uma queda em casa. A cantora fez um post nesta sexta-feira, 27, e brincou sobre a expectativa e a realidade do rosto.
“Só bora”, escreveu ela na legenda da publicação, exibindo o olho machucado, pouco antes de se apresentar no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com o Coro do Tabernáculo.
Vale lembrar que a artista baiana se machucou depois de sofrer uma queda de pressão, causada devido a uma forte diarreia, e desmaiar. “Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, disse ela.
“Estou bem assistida, bem atendida por médicos muito competentes. Agradecida pelo carinho, pela preocupação, mas estou bem e vou ficar maravilhosa. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso para a gente”, completou.
