Ivete Sangalo surge com hematoma no rosto e brinca sobre aparência

A artista se machucou em casa - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo usou seu perfil do Instagram para ironizar sua aparência após sofrer uma queda em casa. A cantora fez um post nesta sexta-feira, 27, e brincou sobre a expectativa e a realidade do rosto.

“Só bora”, escreveu ela na legenda da publicação, exibindo o olho machucado, pouco antes de se apresentar no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com o Coro do Tabernáculo.

Vale lembrar que a artista baiana se machucou depois de sofrer uma queda de pressão, causada devido a uma forte diarreia, e desmaiar. “Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, disse ela.

“Estou bem assistida, bem atendida por médicos muito competentes. Agradecida pelo carinho, pela preocupação, mas estou bem e vou ficar maravilhosa. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso para a gente”, completou.