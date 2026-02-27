Menu
PERIGO

Ex-marido de Sandy sofre tentativa de assalto: “Cortes no pescoço”

Lucas Lima contou detalhes do caso em seu perfil do Instagram

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 19:00 h

O músico sofreu laguns cortes no corpo -

Lucas Lima passou por um susto grande nesta sexta-feira, 27. Ex-marido da cantora Sandy, o músico revelou que foi vítima de uma tentativa de assalto em São Paulo, onde o criminoso quebrou o vidro do táxi em que ele estava para tentar roubar seu celular.

“Alguns cortes leves no braço, mãos e pescoço, todo engaçado, mas em pé. Seguimos”, escreveu ele em seu perfil do Instagram, explicando em seguida que o fato aconteceu a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O artista também contou que este tipo de crime é comum na capital paulista. “Esse é um assalto comum aqui: o cara chega, quebra o vidro do carro e pega seu celular. aproveita que ele está aberto porque você está com o Waze aberto ou mandando mensagem. Tem acesso a todas suas paradas e fodeu”, disparou.

“Estava vindo de táxi pro aeroporto. e foi isso que aconteceu. dei sorte pq vi o vulto chegando, vi dando embalo pra dar porrada. segurei o celular firme e ele não conseguiu pegar. Rolou vidro para todos os lados”, completou.

Prejuízo

Em seu relato, Lucas ainda afirmou que o motorista do táxi costuma ficar com um prejuízo devido a quebra do vidro. Entretanto, o famoso garantiu que custeará a despesa do trabalhador.

“Tremendo para caramba, tô aqui pra pegar meu voo, já acertei o vidro do cara do táxi. ele se ferra muito mais. Além de ter o prejuízo do vidro, que esse não vai ter, mas é um dia sem trabalhar”, disparou.

“Isso custa muito. Ele me falou que fizeram a mesma coisa na semana passada, ele acabou de consertar, a mina foi roubada e os estilhaços acertaram o olho, quase perdeu a visão”, concluiu.

