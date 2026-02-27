Conheça casa de Regina Casé em Salvador, descrita como “melhor morada"

Famosa é conhecida por amar a capital baiana - Foto: Reprodução| Redes sociais

Conhecida por declarar seu amor por Salvador, a atriz Regina Casé tem uma casa autêntica no Centro Histórico da capital baiana. Descrita por ela como a “melhor morada que existe no mundo”, a residência surpreende com uma decoração que combina natureza e envolta de brasilidade.

Localizada nas ladeiras de paralelepípedo do bairro Santo Antônio Além do Carmo, próximo ao Museu do Ritmo, a casa possui uma vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos.

O projeto leva a assinatura do baiano David Bastos. Segundo Regina, a casa preserva detalhes que valorizam o aspecto natural e estimulam o encontro entre as pessoas.

Decoração e conexão

A decoração é o grande destaque da residência. Para a artista, o imóvel funciona como um “álbum de fotografias” vivo de suas viagens pelo mundo. Entre os espaços citados com carinho está o gradil da sacadinha em formato de lira, um dos elementos simbólicos da casa.

Regina também costuma redecorar os ambientes de acordo com suas andanças: se visita o México, a casa ganha traços mexicanos; se passa pela Índia, o espaço incorpora referências indianas.

O ambiente reúne ainda objetos afetivos, como flores de papel compradas em mercados para o São João e bordados produzidos por mulheres de Minas Gerais, que narram histórias por meio da arte.

Cultura e música

Além da estética marcante, a residência é conhecida como ponto de encontro cultural. Pelo espaço já passaram grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Márcio Victor, em encontros marcados por música e improviso.

Veja fotos da casa de Regina Casé:

