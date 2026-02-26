Filha de Xanddy desabafa sobre experiência de ‘sair do armário’

A jovem namora uma menina atualmente - Foto: Divulgação

Camilly Victoria abriu o coração e desabafou sobre os desafios que viveu ao assumir sua sexualidade. Bissexual, a filha de Xanddy Harmonia e Carla Perez contou que viveu um processo delicado para se aceitar e conseguir “sair do ármario”.

“Demorei um tempo para ser honesta sobre quem eu era, primeiro comigo mesma e depois com os outros. E esse é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Ninguém deveria sentir que precisa esconder partes de si para ser aceita”, disse ela.

“Eu não consigo colocar em palavras exatamente o que aconteceu no meu cérebro. Quando você ainda é uma criança ou adolescente, muitas vezes, não sempre, você não tem certeza de nada. Você ainda está se entendendo, descobrindo o mundo e a si mesma ao mesmo tempo”, pontuou.

A jovem ainda confessou que a pressão de ser filha de famoso também foi delicada. “Eu cresci sob um holofote, com muita gente, duas ou três vezes mais velha do que eu, que eu nem conhecia, tentando me dizer quem eu era e quem eu deveria ser. Não foi com carinho, e eu não me senti acolhida”, disparou.

Apoio familiar

Durante seu relato, Camilly também revelou que recebeu muito apoio dos pais quando se assumiu. Ela destacou que eles a acolheram da melhor forma e deixaram claro que o amor familiar era o mais importante.

“Mas, no fim das contas, meus pais estavam lá, de braços abertos. Não só me respeitando, mas me amando e deixando muito claro que nada além do meu bem-estar importava. Isso me deu confiança, segurança e força para simplesmente ser quem eu sou”, frisou.

“Foi uma experiência estranha, mas cada pessoa vive a sua própria jornada. E hoje eu sou extremamente grata por ter a família que eu tenho e por poder ser eu mesma todos os dias, com amor, carinho, respeito e honestidade”, concluiu.