Scheila Carvalho rebate críticas após revelar que a mãe ainda trabalha
A dançarina contou que a mãe vende churros em Minas Gerais
Por Franciely Gomes
Scheila Carvalho voltou às redes sociais para rebater as críticas que recebeu dos internautas após revelar que sua mãe, de 84 anos, trabalha vendendo churros em Minas Gerais. Esposa do cantor Tony Salles, a dançarina explicou que dona Eunice trabalha porque gosta e não por necessidade.
“As pessoas começaram a questionar o fato de minha mãe ainda trabalhar, dizendo que isso é um absurdo, porque eu sou rica, sou milionária, mas talvez o que esteja faltando hoje seja entender que trabalho nem sempre é sobre necessidade”, disse ela, que fez a revelação sobre a profissão da mãe durante um desabafo sobre as enchentes que atingiram Juiz de Fora nesta semana.
“É sobre propósito, autonomia, alegria de viver. Minha mãe, ela trabalha com churros até hoje porque ama o que faz. É onde ela conversa, se distrai, se sente útil, independente, viva”, completou a famosa.
Conhecida por dançar na banda ‘É O Tchan’, Scheila ainda afirmou que já pediu para a genitora deixar o trabalho e morar com ela, mas recebeu uma resposta negativa. “Quantas vezes já falei para ela: 'Mãe, você não precisa disso'. Já chamei para vir morar comigo várias vezes, para ela vir passar uns dias aqui em casa”, revelou.
“Ela é enraizada, ama estar lá. Nem viajar de férias ela aceita, porque tem medo de avião, ela tem medo de navio. Nunca viaja com a gente de férias. Por isso que vocês veem mais a minha sogra viajar sempre com a gente”, completou.
“Como é que diante de tanta tragédia que atinge tanta gente, ainda existe julgamento mais do que empatia? O mundo anda mesmo doente, quando as pessoas preferem atacar do que compreender. A verdade é que, no meio de tanta água, o que a gente mais precisa é resgatar a humanidade”, concluiu.
