ESTÁGIO REMUNERADO

Virou CLT? Jojo Todynho consegue novo estágio em Direito

A famosa contou detalhes sobre o novo emprego

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 17:26 h

Jojo estuda Direito em uma universidade particular do RJ
Jojo estuda Direito em uma universidade particular do RJ -

Jojo Todynho está empenhada em conseguir maia experiência na área do Direito. Fazendo a graduação do curso em uma faculdade do Rio de Janeiro, a famosa contou que conseguiu um novo estágio nesta quinta-feira, 26.

“Nunca quis tanto que a semana acabasse para a outra se iniciar. Estou ansiosa para esse estágio. Eu pergunto tudo dentro de sala de aula porque o momento é esse. O advogado não para”, disse ela em seu perfil do Instagram.

“Ele está sempre aprendendo e se reinventando, a lei vai mudando... eu tiro dúvida de tudo e mando áudio para os professores porque eu tenho que ficar muito boa no que vou fazer”, completou.

A artista ainda aproveitou o desabafo para avaliar seu desempenho no curso, alegando que costuma se dedicar integralmente à profissão que escolheu. “Em questão de dedicação e esforço, eu tiro onda. Mergulho de cabeça sem saber nadar, com medo”, afirmou.

Fim da carreira musical?

Vale lembrar que Jojo Todynho ficou conhecida na mídia por sua carreira musical. Representante do gênero funk, a morena ganhou os holofotes ao lançar o hit “Que Tiro Foi Esse”, voltado para a comunidade LGBTQIAPN+.

Entretanto, a artista deixou a carreira musical para trás por uns anos e se dedicou apenas aos seus compromissos como influenciadora digital. Em 2025, ela voltou à música e lançou a canção “Gostosa”, como uma espécie de recomeço, dividindo a vida de cantora com a de estudante de Direito.

x