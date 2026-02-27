Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FALIU?

Morando de favor, Manoel Gomes é alvo de boatos de falência

O cantor ficou conhecido nacionalmente pelo hit ‘Caneta Azul’

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/02/2026 - 21:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Manoel Gomes está passando por problemas
Manoel Gomes está passando por problemas -

Manoel Gomes foi alvo de uma série de boatos nesta semana. Conhecido por dar voz ao hit ‘Caneta Azul’, de 2019, o cantor está morando temporariamente na casa de seu assessor, Diogo, em São Paulo.

Entretanto, a moradia com o funcionário é provisória e Manoel deve se mudar em breve para sua nova casa. “Confirmo que o Sr. Manoel está, no momento, residindo no meu apartamento. No entanto, trata-se de uma situação temporária, apenas até a liberação do imóvel que ele alugou para sua moradia, o qual será ocupado no próximo dia 03/03”, disse Diogo à Quem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-marido de Sandy sofre tentativa de assalto: “Cortes no pescoço”
Conheça casa de Regina Casé em Salvador, descrita como “melhor morada"
Influenciador expõe vício em jogos de azar: “Me tornei uma pessoa ruim"

O assessor também afirmou que o artista está passando por uma reestruturação financeira, porém negou a informação divulgada por outro veículo de comunicação, de que Manoel estava falido e passando por dificuldades financeiras.

“Quanto às questões financeiras, é correto afirmar que ele está passando por um processo de reestruturação, assim como boa parte dos brasileiros no início de ano. Porém, é importante esclarecer que não se encontra em situação de necessidade financeira”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor falência Manoel Gomes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manoel Gomes está passando por problemas
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Manoel Gomes está passando por problemas
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Manoel Gomes está passando por problemas
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Manoel Gomes está passando por problemas
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x