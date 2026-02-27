Morando de favor, Manoel Gomes é alvo de boatos de falência

Manoel Gomes está passando por problemas - Foto: Reprodução | Instagram

Manoel Gomes foi alvo de uma série de boatos nesta semana. Conhecido por dar voz ao hit ‘Caneta Azul’, de 2019, o cantor está morando temporariamente na casa de seu assessor, Diogo, em São Paulo.

Entretanto, a moradia com o funcionário é provisória e Manoel deve se mudar em breve para sua nova casa. “Confirmo que o Sr. Manoel está, no momento, residindo no meu apartamento. No entanto, trata-se de uma situação temporária, apenas até a liberação do imóvel que ele alugou para sua moradia, o qual será ocupado no próximo dia 03/03”, disse Diogo à Quem.

O assessor também afirmou que o artista está passando por uma reestruturação financeira, porém negou a informação divulgada por outro veículo de comunicação, de que Manoel estava falido e passando por dificuldades financeiras.

“Quanto às questões financeiras, é correto afirmar que ele está passando por um processo de reestruturação, assim como boa parte dos brasileiros no início de ano. Porém, é importante esclarecer que não se encontra em situação de necessidade financeira”, disparou.