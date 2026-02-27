FALIU?
Morando de favor, Manoel Gomes é alvo de boatos de falência
O cantor ficou conhecido nacionalmente pelo hit ‘Caneta Azul’
Por Franciely Gomes
Manoel Gomes foi alvo de uma série de boatos nesta semana. Conhecido por dar voz ao hit ‘Caneta Azul’, de 2019, o cantor está morando temporariamente na casa de seu assessor, Diogo, em São Paulo.
Entretanto, a moradia com o funcionário é provisória e Manoel deve se mudar em breve para sua nova casa. “Confirmo que o Sr. Manoel está, no momento, residindo no meu apartamento. No entanto, trata-se de uma situação temporária, apenas até a liberação do imóvel que ele alugou para sua moradia, o qual será ocupado no próximo dia 03/03”, disse Diogo à Quem.
O assessor também afirmou que o artista está passando por uma reestruturação financeira, porém negou a informação divulgada por outro veículo de comunicação, de que Manoel estava falido e passando por dificuldades financeiras.
“Quanto às questões financeiras, é correto afirmar que ele está passando por um processo de reestruturação, assim como boa parte dos brasileiros no início de ano. Porém, é importante esclarecer que não se encontra em situação de necessidade financeira”, disparou.
