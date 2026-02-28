Menu
POLÊMICA

Funkeiro famoso aciona a Justiça após ser chamado de gay

Famoso solicitou uma indenização por danos morais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/02/2026 - 10:03 h

Famoso solicitou uma indenização por danos morais
Famoso solicitou uma indenização por danos morais -

O funkeiro MC Daniel está no centro de uma batalha judicial, iniciada em fevereiro, após uma declaração de Rafael Murmura Angelo a respeito da sua orientação sexual.

O cantor acionou o influenciador após ele publicar um vídeo no Instagram afirmando que o artista é gay e que esconde sua sexualidade, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. Ele disse, ainda, que o artista já teria morado com outro homem.

O cantor afirmou à Justiça que lhe foi atribuída uma orientação sexual de forma pejorativa e discriminatória e disse que a narrativa do réu é mentirosa e sensacionalista.

Leia Também:

Após confusão com MC Daniel, Lorena Maria engata romance com jogador
Ex de MC Daniel aciona justiça após divulgação de suposto print falso
Após shows cancelados, MC Daniel quebra o silêncio sobre polêmica com ex

MC Daniel alegou que Murmura empregou expressões estigmatizantes usadas para ridicularizar os homens héteros, explicou que a homossexualidade não é motivo de desonra e que houve ilicitude na forma com que o réu a utilizou.

Além disso, o famoso sustentou que o problema está no fato de o influenciador utilizar a orientação sexual maliciosamente, com viés preconceituoso e clara intenção de humilhá-lo e ofendê-lo.

Ainda de acordo com a coluna, na ação, o MC disse que as falas de Murmura tiveram repercussão negativa e geraram comentários capazes de afetar sua credibilidade junto a contratantes e parceiros comerciais.

Indenização

MC Daniel pediu uma liminar para obrigar Rafael Murmura a remover a postagem realizada. O músico solicitou uma indenização por danos morais de R$ 70 mil.

