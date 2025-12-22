Após shows cancelados, MC Daniel quebra o silêncio sobre polêmica com ex

Daniel e Lorena estão separados desde julho - Foto: Reprodução | Instagram

MC Daniel se manifestou pela primeira vez, na noite desta segunda-feira, 22, sobre a polêmica envolvendo Lorena Maria, mãe de seu filho.

Dias após perder contratos de shows marcados para este final de ano, o artista publicou um longo vídeo nas redes sociais. O funkeiro negou as acusações de traição e de não pagar pensão.

"Essa semana aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional", declarou o artista.

Ele ainda disse na gravação: "Infelizmente, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas vou fazer em respeito aos meus fãs".

MC Daniel explica relacionamento

No pronunciamento, o funkeiro explicou a cronologia do relacionamento com Lorena Maria e falou que eles se conheceram em março e que, até julho, quando descobriram a gravidez, ambos ficavam com outras pessoas.

"Tenho o print de todas essas mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Fiquei com a menina em junho, troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali", disse.

Ele ainda acrescentou: "Fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto. Então, eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano, ela não terminou comigo. Dormi e ela pegou meu celular escondida e acessou meu celular porque ela tinha a senha, eu não tinha a senha do celular dela".

Pagamento de pensão

O funkeiro negou a informação de que tenha deixado de pagar pensão. "Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão para o meu filho, eu estaria preso", falou.

Daniel comentou sobre um acordo com Lorena Maria, em que é responsável por arcar com aluguel de R$ 29 mil, duas babás 24 horas por dia, convênio médico e todas as despesas da casa.