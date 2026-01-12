Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO AMOR

Após confusão com MC Daniel, Lorena Maria engata romance com jogador

A influenciadora foi flagrada em clima íntimo com o atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/01/2026 - 17:33 h
Lorena está solteira desde o término com Daniel
Lorena está solteira desde o término com Daniel -

Parece que Lorena Maria colocou a fila para andar após o fim de seu relacionamento com MC Daniel. Nesta semana, a influenciadora digital foi flagrada em clima íntimo com o jogador de futebol Nathan Santos, seu ex-namorado.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por NATHAN SANTOS (@nathansantos_02)

Os dois estiveram juntos durante o ensaio de rua da Unidos de Padre Miguel, escola de samba pela qual a morena desfilará durante o Carnaval deste ano. Em um registro feito na noite deste domingo, 11, publicado no perfil da própria Lorena, é possível ver o atleta no fundo da imagem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Nathan acompanhando Lorena
Nathan acompanhando Lorena | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo fontes ligadas ao Portal Leo Dias, o casal está dando uma segunda chance ao romance, que chegou ao fim em 2022. Na época, o rapaz jogava pelo Santos e não revelou o motivo da separação.

Apesar do término, Lorena ainda mantém registros românticos com ele em seu perfil do TikTok. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre o retorno do namoro.

Confusão com MC Daniel

Vale lembrar que Lorena se envolveu em uma confusão recente com MC Daniel, pai de seu filho. A empresária acusou o funkeiro de não pagar um valor de pensão alimentícia para Rás, de apenas 10 meses.

A famosa ainda revelou que foi traída por Daniel durante seu puerpério de viveu momentos de terror ao lado da família dele. Por sua vez, Daniel rebateu as acusações da ex e ameaçou entrar com um processo, caso ela cite o nome dele nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lorena Maria mc daniel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lorena está solteira desde o término com Daniel
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Lorena está solteira desde o término com Daniel
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Lorena está solteira desde o término com Daniel
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Lorena está solteira desde o término com Daniel
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x