Após confusão com MC Daniel, Lorena Maria engata romance com jogador

Lorena está solteira desde o término com Daniel - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Lorena Maria colocou a fila para andar após o fim de seu relacionamento com MC Daniel. Nesta semana, a influenciadora digital foi flagrada em clima íntimo com o jogador de futebol Nathan Santos, seu ex-namorado.

Os dois estiveram juntos durante o ensaio de rua da Unidos de Padre Miguel, escola de samba pela qual a morena desfilará durante o Carnaval deste ano. Em um registro feito na noite deste domingo, 11, publicado no perfil da própria Lorena, é possível ver o atleta no fundo da imagem.

Nathan acompanhando Lorena | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo fontes ligadas ao Portal Leo Dias, o casal está dando uma segunda chance ao romance, que chegou ao fim em 2022. Na época, o rapaz jogava pelo Santos e não revelou o motivo da separação.

Apesar do término, Lorena ainda mantém registros românticos com ele em seu perfil do TikTok. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou publicamente sobre o retorno do namoro.

Confusão com MC Daniel

Vale lembrar que Lorena se envolveu em uma confusão recente com MC Daniel, pai de seu filho. A empresária acusou o funkeiro de não pagar um valor de pensão alimentícia para Rás, de apenas 10 meses.

A famosa ainda revelou que foi traída por Daniel durante seu puerpério de viveu momentos de terror ao lado da família dele. Por sua vez, Daniel rebateu as acusações da ex e ameaçou entrar com um processo, caso ela cite o nome dele nas redes sociais.