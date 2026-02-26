Zeca Baleiro e Roberta Campos se encontram no Conversa Brasileira

Siga o A TARDE no Google

Programa Conversa Brasileira recebe Zeca Baleiro e Roberta Campos - Foto: Divulgação

O programa Conversa Brasileira recebe, neste domingo, 1º, dois nomes marcantes da música nacional para um encontro especial: Zeca Baleiro e Roberta Campos.

A edição aposta em uma conversa intimista, marcada por trocas sobre arte, memória e os caminhos da criação musical, aproximando o público das trajetórias pessoais e profissionais dos artistas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sob o comando de Antônio Pitta, o episódio propõe uma escuta sensível e um diálogo aberto sobre processos criativos, inspirações e as histórias que surgem antes mesmo das canções ganharem forma.

Entre lembranças, reflexões e momentos descontraídos, os convidados compartilham experiências que revelam diferentes perspectivas sobre a música e o tempo.



A proposta do programa é justamente criar um espaço de conversa generosa, onde artistas possam revisitar suas próprias jornadas e discutir como mantêm a identidade artística em constante transformação, conectando emoção e poesia ao cotidiano.

O Conversa Brasileira vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado na frequência 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e também através do aplicativo oficial da rádio.

Trajetórias que marcaram a música brasileira

Zeca Baleiro construiu uma carreira sólida desde os anos 1990, consolidando-se como um dos compositores mais inventivos da música brasileira contemporânea.

Conhecido pela mistura de ritmos, lirismo e olhar crítico sobre a sociedade, o artista acumula sucessos que transitam entre o pop, o folk e a MPB, mantendo uma produção constante e autoral ao longo das décadas.

Já Roberta Campos se destacou por uma sonoridade delicada e intimista, marcada por letras sensíveis e interpretações emocionais. A cantora e compositora ganhou projeção nacional com canções que exploram afetos e experiências pessoais, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas da nova geração da música brasileira.