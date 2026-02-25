Menu
MÚSICA
MISTURA DE HITS

MPB com Brega! Cantora Lyandra mistura gêneros famosos em projeto

O projeto audiovisual traz o melhor dos dois gêneros musicais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/02/2026 - 2:19 h

A artista reúne diversos clássicos da MPB
A artista reúne diversos clássicos da MPB

Os fãs de uma boa canção da MPB poderão conferir os clássicos com uma nova roupagem nas plataformas digitais. A cantora e compositora baiana Lyandra, de 25 anos, lançou o projeto audiovisual ‘MPBREGA’, que mistura o melhor dos dois gêneros musicais.

Gravado no bar Tô em Belle, no bairro de São Rafael, o trabalho apresenta uma releitura do arrocha e da MPB, com hits como “Desculpe o Auê”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, além de “A Lua e Eu”, de Cassiano e Paulo Zdanowski.

“A proposta é construir uma identidade própria dentro da música nordestina, aproximando o arrocha de novos públicos sem perder suas raízes emocionais. O nome MPBREGA nasce justamente desse encontro: a sensibilidade e a sofisticação da MPB com a força popular do brega/arrocha, resultando em canções que falam de amor, perdas e recomeços”, disse a artista.

O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais e no canal do Youtube de Lyandra, que também prepara shows e novos singles ainda este ano, consolidando o projeto como uma nova aposta da cena musical baiana independente.

cantora Lyandra

x