Cinzas, árvores e entrada gratuita: como será novo memorial dos Mamonas Assassinas

A iniciativa integra o projeto Jardim BioParque Memorial Mamonas

Os corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados nesta segunda-feira, 23, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP), como parte da criação de um memorial permanente em homenagem à banda, às vésperas dos 30 anos do acidente aéreo que matou o grupo, em 2 de março de 1996.



A iniciativa integra o projeto Jardim BioParque Memorial Mamonas, anunciado nas redes sociais do grupo e do próprio cemitério. A proposta prevê a cremação dos restos mortais para transformar o local em um espaço simbólico, descrito pela família como um “memorial vivo”, aberto ao público e com visitação gratuita.

Parte das cinzas será utilizada como adubo para o plantio de cinco árvores — cada uma representando um integrante: Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli.

As cinzas serão colocadas em urnas biodegradáveis junto a sementes de espécies nativas, que serão monitoradas por uma equipe especializada. Quando germinarem, as mudas serão plantadas no espaço do memorial.



“A cerimônia utiliza as cinzas juntamente com sementes de espécies nativas, criando um ciclo simbólico em que a vida continua a partir da lembrança”, diz a publicação divulgada nas redes.

O memorial será instalado atrás das sepulturas já existentes, que permanecerão preservadas e abertas à visitação de fãs e familiares. Segundo Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca ligada à banda, o projeto foi aprovado em consenso pelos parentes. “É um lindo projeto, um memorial cheio de lembranças boas”, afirmou ao jornal O Globo.

Cada árvore terá identificação própria e um totem digital com QR Code reunindo fotos, vídeos e relatos sobre os músicos. O espaço também contará com bancos e áreas destinadas para que visitantes deixem mensagens e recordações.

Além da homenagem dedicada à banda, moradores da cidade poderão aderir ao projeto com o plantio de árvores em memória de seus próprios entes queridos, ampliando o espaço como um ambiente de acolhimento do luto e celebração da continuidade da vida.

Relembre a tragédia

Os integrantes do Mamonas Assassinas morreram no auge do sucesso, em 2 de março de 1996. Depois de um show em Brasília (DF), o grupo embarcou em um jatinho com destino a Guarulhos. Durante a aproximação para pouso, a aeronave colidiu contra a Serra da Cantareira, na Zona Norte da capital paulista.

Além dos cinco integrantes, dois tripulantes e dois assistentes que estavam a bordo também morreram. A tragédia provocou comoção nacional: milhares de fãs acompanharam o velório e o cortejo em Guarulhos.

Com apenas um álbum lançado, a banda se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira nos anos 1990, misturando humor, irreverência e rock em canções que atravessaram gerações.