Banda Rush retorna ao Brasil com shows após 17 anos

A banda completa 50 anos este ano - Foto: Divulgação

A banda Rush estará de volta ao solo brasileiro após 17 anos. Celebrando 50 anos de carreira, o grupo trará parte da turnê Fifty Something, ao país, realizando shows em cinco cidades do Brasil em 2027.

As cidades escolhidas foram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que receberão as apresentações entre janeiro e fevereiro, em grandes estádios de futebol.

Confira as datas e locais:

22 de janeiro: Curitiba (Arena da Baixada)

24 de janeiro: São Paulo (Allianz Parque)

30 de janeiro: Rio de Janeiro (Engenhão)

1º de fevereiro: Belo Horizonte (Mineirão)

4 de fevereiro: Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

Trajetória e curiosidades da Rush

Fundada em 1968, a banda canadense Rush fez parte de grandes sucessos do cinema mundial. O grupo de rock possui composições que integram a trilha sonora de filmes como: a comédia ‘Eu Te Amo, Cara’, de 2009; ‘Garra de Ferro’, de 2023; ‘O Rei da Água’, de 1998; e ‘Halloween’, de 2007.

A Rush também possui algumas curiosidades inusitada, como o fato do cantor Neil Peart não fazer parte de Meet & Greets, e se encontrar com fãs, porque é tímido, e os pais de do vocalista Geddy Lee serem sobreviventes do holocausto.

Além do baterista Neil Peart ter viajado aos shows do Rush sozinho em sua motocicleta, como forma de lidar com o luto após perder a esposa e a filha em um curto período de tempo.