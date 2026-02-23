DE VOLTA!
Banda Rush retorna ao Brasil com shows após 17 anos
A banda fará apresentações em cinco cidades do país
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
A banda Rush estará de volta ao solo brasileiro após 17 anos. Celebrando 50 anos de carreira, o grupo trará parte da turnê Fifty Something, ao país, realizando shows em cinco cidades do Brasil em 2027.
As cidades escolhidas foram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que receberão as apresentações entre janeiro e fevereiro, em grandes estádios de futebol.
Confira as datas e locais:
- 22 de janeiro: Curitiba (Arena da Baixada)
- 24 de janeiro: São Paulo (Allianz Parque)
- 30 de janeiro: Rio de Janeiro (Engenhão)
- 1º de fevereiro: Belo Horizonte (Mineirão)
- 4 de fevereiro: Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)
Trajetória e curiosidades da Rush
Fundada em 1968, a banda canadense Rush fez parte de grandes sucessos do cinema mundial. O grupo de rock possui composições que integram a trilha sonora de filmes como: a comédia ‘Eu Te Amo, Cara’, de 2009; ‘Garra de Ferro’, de 2023; ‘O Rei da Água’, de 1998; e ‘Halloween’, de 2007.
A Rush também possui algumas curiosidades inusitada, como o fato do cantor Neil Peart não fazer parte de Meet & Greets, e se encontrar com fãs, porque é tímido, e os pais de do vocalista Geddy Lee serem sobreviventes do holocausto.
Além do baterista Neil Peart ter viajado aos shows do Rush sozinho em sua motocicleta, como forma de lidar com o luto após perder a esposa e a filha em um curto período de tempo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes