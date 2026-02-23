Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA!

Banda Rush retorna ao Brasil com shows após 17 anos

A banda fará apresentações em cinco cidades do país

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/02/2026 - 12:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A banda completa 50 anos este ano
A banda completa 50 anos este ano -

A banda Rush estará de volta ao solo brasileiro após 17 anos. Celebrando 50 anos de carreira, o grupo trará parte da turnê Fifty Something, ao país, realizando shows em cinco cidades do Brasil em 2027.

As cidades escolhidas foram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que receberão as apresentações entre janeiro e fevereiro, em grandes estádios de futebol.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira as datas e locais:

  • 22 de janeiro: Curitiba (Arena da Baixada)
  • 24 de janeiro: São Paulo (Allianz Parque)
  • 30 de janeiro: Rio de Janeiro (Engenhão)
  • 1º de fevereiro: Belo Horizonte (Mineirão)
  • 4 de fevereiro: Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rush (@rush)

Trajetória e curiosidades da Rush

Fundada em 1968, a banda canadense Rush fez parte de grandes sucessos do cinema mundial. O grupo de rock possui composições que integram a trilha sonora de filmes como: a comédia ‘Eu Te Amo, Cara’, de 2009; ‘Garra de Ferro’, de 2023; ‘O Rei da Água’, de 1998; e ‘Halloween’, de 2007.

A Rush também possui algumas curiosidades inusitada, como o fato do cantor Neil Peart não fazer parte de Meet & Greets, e se encontrar com fãs, porque é tímido, e os pais de do vocalista Geddy Lee serem sobreviventes do holocausto.

Além do baterista Neil Peart ter viajado aos shows do Rush sozinho em sua motocicleta, como forma de lidar com o luto após perder a esposa e a filha em um curto período de tempo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banda rush rush turnê

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A banda completa 50 anos este ano
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

A banda completa 50 anos este ano
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

A banda completa 50 anos este ano
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

A banda completa 50 anos este ano
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x