HOME > MÚSICA
POLÊMICA

Processo grave contra Seu Jorge ganha novo capítulo na Justiça

Seu Jorge é acusado de ter se apropriado como autor de músicas como ‘Carolina’ e ‘Tive Razão’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/02/2026 - 15:58 h

Seu Jorge é acusado de ter se apropriado como autor de músicas
Seu Jorge está no centro de uma polêmica. Isso porque os desembargadores da 18ª Câmara de Direito Privado anularam a sentença que havia declarado extinto o processo e determinou que prossiga a ação judicial movida pelos músicos de Brasília, Ricardo Garcia e Kiko Freitas contra o cantor.

O artista é acusado de ter se apropriado como autor das músicas ‘Carolina’, ‘Tive Razão’, ‘Gafieira S. A.’, ‘Chega no Suingue’, ‘She Will’ e ‘Não Tem’, que alegam terem sido compostas pela dupla.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, a dupla afirma que ‘Carolina’ foi composta por Ricardo Garcia, em homenagem à sua namorada de muitos anos, enquanto que ‘She Will’ também teria sido inspirada no período que Ricardo Garcia esteve em uma escola americana. Já ‘Suingue Musical’ foi feita pela dupla para o grupo musical Juventude do Samba.

Por unanimidade, os magistrados acompanharam o voto da desembargadora Maria Regina Nova, designada como relatora da apelação.

“Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar prosseguimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo a quo, retornando à fase de instrução probatória, com a designação de audiência de instrução e julgamento e produção das provas anteriormente deferidas”, determinou a desembargadora relatora.

