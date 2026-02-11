Apenas R$ 5: relembre quando Shakira fez show barato no Brasil

Siga o A TARDE no Google

Shakira será atração do Todo Mundo no Rio 2026 - Foto: Reprodução| Instagram

Anunciada como atração do Todo Mundo no Rio 2026, Shakira fará uma apresentação gratuita na praia de Copacabana no dia 2 de maio. No entanto, esta não será a primeira vez da artista no Brasil.

A cantora colombiana estreou no país em 1996, e o valor do show na época impressiona. Em uma apresentação realizada em Uberlândia (MG), em 1997, os ingressos custaram apenas R$ 5, fato que voltou a chamar a atenção da web.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A passagem aconteceu durante a turnê Pies Descalzos, que percorreu diversas cidades brasileiras ao longo de um ano. No estado de São Paulo, por exemplo, a artista se apresentou em Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté.

Nos anos 90, Shakira usava os cabelos longos e pretos, visual que marcou o início de sua carreira antes de se consolidar como uma das maiores cantoras da América Latina.

O evento em Copacabana já recebeu grandes nomes da música internacional, como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

Veja: