MÚSICA
Apenas R$ 5: relembre quando Shakira fez show barato no Brasil

Cantora foi anunciada como atração do Todo Mundo no Rio 2026

Agatha Victoria Reis

Agatha Victoria Reis

11/02/2026 - 16:44 h

Shakira será atração do Todo Mundo no Rio 2026
Anunciada como atração do Todo Mundo no Rio 2026, Shakira fará uma apresentação gratuita na praia de Copacabana no dia 2 de maio. No entanto, esta não será a primeira vez da artista no Brasil.

A cantora colombiana estreou no país em 1996, e o valor do show na época impressiona. Em uma apresentação realizada em Uberlândia (MG), em 1997, os ingressos custaram apenas R$ 5, fato que voltou a chamar a atenção da web.

A passagem aconteceu durante a turnê Pies Descalzos, que percorreu diversas cidades brasileiras ao longo de um ano. No estado de São Paulo, por exemplo, a artista se apresentou em Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté.

Axé Music ganha dia nacional com show gratuito no Pelourinho
Shakira fará megashow gratuito no Brasil em maio
Pedro Sampaio surpreende com conselho de Ivete no Carnaval: "Meu momento"

Nos anos 90, Shakira usava os cabelos longos e pretos, visual que marcou o início de sua carreira antes de se consolidar como uma das maiores cantoras da América Latina.

O evento em Copacabana já recebeu grandes nomes da música internacional, como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

Anunciada como atração do Todo Mundo no Rio 2026
Foto: Reprodução| Instagram

x