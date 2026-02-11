Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TODO MUNDO NO RIO

Shakira fará megashow gratuito no Brasil em maio

Artista foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 11, em meio a especulações sobre outros artistas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/02/2026 - 11:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Shakira fará megashow gratuito no Brasil em maio
-

Em meio às especulações sobre a próxima atração do Todo Mundo no Rio, há uma confirmação: Shakira. A cantora colombiana se apresentará no evento, que é gratuito, no dia 2 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O anúncio sobre o megashow acontecerá oficialmente na manhã desta quarta-feira, 11, durante coletiva de imprensa, segundo o jornal O Globo.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos meses, fãs cogitaram apresentações de nomes como Justin Bieber e Britney Spears. Nas edições anteriores, Lady Gaga (2025) e Madonna (2024) lotaram as ruas cariocas.

Leia Também:

Pedro Sampaio surpreende com conselho de Ivete no Carnaval: "Meu momento"
Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico
Após quase 30 anos, Leonardo ainda cuida do túmulo de Leandro

Shakira no Brasil

Querida pelos brasileiros, Shakira conta com um grande público no país e costuma arrastar multidão nos eventos. Ela tem relação próxima com o Brasil e fala portugues fluentemente.

A última vez que ela se apresentou em território nacional foi em fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro e São Paulo com a turnê "Las Mujeres Ya no Lloram".

Para o evento, o artista chegará com um repertório que contará com sucessos como "Hips Don't Lie" e "Waka Waka", a música feita para a Copa do Mundo de 2010.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copacabana eventos no Brasil música ao vivo Shakira show gratuito Todo Mundo no Rio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

x