TODO MUNDO NO RIO
Shakira fará megashow gratuito no Brasil em maio
Artista foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 11, em meio a especulações sobre outros artistas
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Em meio às especulações sobre a próxima atração do Todo Mundo no Rio, há uma confirmação: Shakira. A cantora colombiana se apresentará no evento, que é gratuito, no dia 2 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
O anúncio sobre o megashow acontecerá oficialmente na manhã desta quarta-feira, 11, durante coletiva de imprensa, segundo o jornal O Globo.
Nos últimos meses, fãs cogitaram apresentações de nomes como Justin Bieber e Britney Spears. Nas edições anteriores, Lady Gaga (2025) e Madonna (2024) lotaram as ruas cariocas.
Leia Também:
Shakira no Brasil
Querida pelos brasileiros, Shakira conta com um grande público no país e costuma arrastar multidão nos eventos. Ela tem relação próxima com o Brasil e fala portugues fluentemente.
A última vez que ela se apresentou em território nacional foi em fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro e São Paulo com a turnê "Las Mujeres Ya no Lloram".
Para o evento, o artista chegará com um repertório que contará com sucessos como "Hips Don't Lie" e "Waka Waka", a música feita para a Copa do Mundo de 2010.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes