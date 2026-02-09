CUIDADO
Após quase 30 anos, Leonardo ainda cuida do túmulo de Leandro
Irmão de Leonardo morreu em 1998
Por Edvaldo Sales
A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, revelou um gesto de carinho do marido que atravessa décadas. Ela respondeu a um seguidor que quis saber se o cantor ainda cuida do túmulo de Leandro, irmão do sertanejo, que morreu em 1998.
Segundo a influenciadora, o sertanejo faz questão de manter o local sempre conservado e organizado. Leonardo chegou a contratar uma pessoa para fazer a manutenção recorrente do túmulo. "Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável", disse.
Segundo Poliana, o cuidado do cantor se mantém há quase três décadas. "Desde a morte do seu irmão", escreveu ela.
Morte de Leandro
Leandro morreu em junho de 1998, há quase 28 anos. No auge do sucesso da dupla, o cantor teve o diagnóstico de um raro câncer de pulmão e passou meses em tratamento, com o estado de saúde acompanhado de perto pelos fãs. Aos 36 anos, ele não resistiu às complicações da doença.
