Cantor famoso anuncia pausa na carreira e motivo surpreende

Informação foi confirmada pela equipe do artista - Foto: Reprodução| Instagram

MC Livinho surpreendeu os fãs ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pela equipe do cantor nesta segunda-feira, 23, que destacou que a decisão ocorre após um ciclo de alta produtividade do artista.

“Foram 15 anos de estrada, sonhos realizados, desafios superados e uma trajetória construída com verdade, entrega e amor pela música, um percurso que agora se encerra com consciência, respeito e gratidão”, diz a nota oficial.

Segundo o cantor, a carreira é uma das partes mais importantes de sua vida, mas este é o momento de desacelerar. “Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”, afirmou.

Entre os principais sucessos do artista estão as músicas “Ela é Espetacular”, “Na Ponta do Pé”, “Novidade na Área” e “Vizinha Gostosa”. Nas redes sociais, internautas reagiram ao anúncio com especulações e mensagens de apoio.

“Deve ir para o novo reality do SBT”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Ele vai fazer falta, mas pausa às vezes é necessária!”. Já um terceiro especulou: “Vai se dedicar ao OnlyFans”.

Shows confirmados em 2026

Apesar da pausa, a equipe garantiu que todos os compromissos já agendados para 2026 serão mantidos, transformando o próximo ano em uma despedida temporária do cantor com os fãs.

“MC Livinho confirma que todos os shows agendados para 2026 serão integralmente realizados, transformando o próximo ano em um grande encontro de despedida temporária com os fãs. Reconhecido como um dos nomes mais importantes da cena, o artista foi fundamental para expandir o alcance do funk e da música urbana brasileira, construindo uma carreira marcada por hits, reinvenções estéticas e forte presença multiplataforma”, encerra a nota.