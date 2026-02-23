Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Cantor famoso anuncia pausa na carreira e motivo surpreende

Informação foi confirmada pela equipe do artista

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/02/2026 - 16:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Informação foi confirmada pela equipe do artista
Informação foi confirmada pela equipe do artista -

MC Livinho surpreendeu os fãs ao anunciar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pela equipe do cantor nesta segunda-feira, 23, que destacou que a decisão ocorre após um ciclo de alta produtividade do artista.

“Foram 15 anos de estrada, sonhos realizados, desafios superados e uma trajetória construída com verdade, entrega e amor pela música, um percurso que agora se encerra com consciência, respeito e gratidão”, diz a nota oficial.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o cantor, a carreira é uma das partes mais importantes de sua vida, mas este é o momento de desacelerar. “Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar para minha história com calma. A música sempre foi tudo para mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo”, afirmou.

Leia Também:

Processo grave contra Seu Jorge ganha novo capítulo na Justiça
Banda Rush retorna ao Brasil com shows após 17 anos
Após 30 anos, corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados; saiba motivo

Entre os principais sucessos do artista estão as músicas “Ela é Espetacular”, “Na Ponta do Pé”, “Novidade na Área” e “Vizinha Gostosa”. Nas redes sociais, internautas reagiram ao anúncio com especulações e mensagens de apoio.

“Deve ir para o novo reality do SBT”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Ele vai fazer falta, mas pausa às vezes é necessária!”. Já um terceiro especulou: “Vai se dedicar ao OnlyFans”.

Shows confirmados em 2026

Apesar da pausa, a equipe garantiu que todos os compromissos já agendados para 2026 serão mantidos, transformando o próximo ano em uma despedida temporária do cantor com os fãs.

“MC Livinho confirma que todos os shows agendados para 2026 serão integralmente realizados, transformando o próximo ano em um grande encontro de despedida temporária com os fãs. Reconhecido como um dos nomes mais importantes da cena, o artista foi fundamental para expandir o alcance do funk e da música urbana brasileira, construindo uma carreira marcada por hits, reinvenções estéticas e forte presença multiplataforma”, encerra a nota.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mc Livinho (@mclivinho)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor famoso MC Livinho pausa na carreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Informação foi confirmada pela equipe do artista
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

Informação foi confirmada pela equipe do artista
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Informação foi confirmada pela equipe do artista
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

Informação foi confirmada pela equipe do artista
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x