Após 30 anos, corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados; saiba motivo
Famílias decidem pela cremação dos músicos mortos em 1996
Por Iarla Queiroz
Quase três décadas depois da tragédia que interrompeu uma das trajetórias mais meteóricas da música brasileira, os corpos dos integrantes dos Mamonas Assassinas serão exumados na próxima segunda-feira, 23. A decisão foi tomada em consenso pelas famílias, que optaram pela cremação dos restos mortais.
A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
A tragédia que parou o Brasil
O acidente ocorreu em 2 de março de 1996. A aeronave Learjet 25D que transportava a banda colidiu contra a Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, durante uma tentativa de arremetida.
Além dos cinco músicos, morreram o piloto, o copiloto, um ajudante de palco e um segurança.
Na formação estavam Dinho (vocal), Samuel Reoli (baixo), Júlio Rasec (teclado), Sérgio Reoli (bateria) e Bento Hinoto(guitarra).
À época, o grupo vivia o auge da carreira. Em menos de um ano, havia conquistado o país com humor irreverente, mistura de estilos e letras que dialogavam com diferentes públicos. A agenda incluía shows pelo Brasil e uma viagem marcada para Portugal ainda naquela primeira semana de março.
Velório histórico e comoção nacional
A despedida mobilizou multidões. O velório foi realizado no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos, e reuniu cerca de 30 mil pessoas.
O cortejo até o Cemitério Parque das Primaveras foi acompanhado por mais de 100 mil fãs. A comoção transformou aquele momento em uma das maiores manifestações públicas de luto da história recente do país.
Memorial vivo em Guarulhos
Com a exumação e a cremação, as famílias pretendem transformar a homenagem em algo permanente. A proposta é utilizar as cinzas como adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos.
A escolha do local carrega simbolismo: foi em Guarulhos que os músicos cresceram e deram os primeiros passos na trajetória artística que, mesmo breve, marcou gerações.
