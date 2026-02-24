Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Indicado ao Grammy Latino, show de Tiee chega a Salvador

Cantor vai transformar o Wet em roda de pagode gigante

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

24/02/2026 - 11:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país
Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país -

Salvador vai receber, no dia 14 de março, no Wet, o espetáculo “Subúrbio”, apresentado pela primeira vez na capital baiana. O show é do cantor e compositor Tiee, e foi indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Idealizado no Rio de Janeiro, o evento recria a atmosfera do subúrbio carioca por meio da cenografia. Os ingressos já estão à venda e podem ser parcelados em até seis vezes sem juros até o dia 7 de março, antes da virada de lote. Entre as opções, está o setor open bar.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sax baiano que conquistou a Europa volta a Salvador para Jam no MAM
Cinzas, árvores e entrada gratuita: como será novo memorial dos Mamonas Assassinas
Cantor famoso anuncia pausa na carreira e motivo surpreende

Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país, com passagens por Recife, Belém e São Paulo, sempre com ingressos esgotados. Ao todo, já foram realizadas 14 edições, reunindo mais de 60 mil pessoas e consolidando o projeto como um dos maiores eventos do gênero no Brasil atualmente.

SERVIÇO:

TIEE - SUBÚRBIO SALVADOR

Local: WET - BA

Data: Sábado | 14.03.26

Horário: A partir das 16h

Vendas:

Link Bilheteria Digital

Balcão Pida e Shoppings: Salvador, Piedade, Paralela e Salvador Norte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Tiee

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país
Play

Preta Gil recebe homenagem de Gominho em música do Carnaval

Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país
Play

Lucas Pizane lança single com Majur às vésperas da Festa de Iemanjá

Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

x