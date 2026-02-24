MÚSICA
Indicado ao Grammy Latino, show de Tiee chega a Salvador
Cantor vai transformar o Wet em roda de pagode gigante
Por Bianca Carneiro
Salvador vai receber, no dia 14 de março, no Wet, o espetáculo “Subúrbio”, apresentado pela primeira vez na capital baiana. O show é do cantor e compositor Tiee, e foi indicado ao Grammy Latino 2024 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.
Idealizado no Rio de Janeiro, o evento recria a atmosfera do subúrbio carioca por meio da cenografia. Os ingressos já estão à venda e podem ser parcelados em até seis vezes sem juros até o dia 7 de março, antes da virada de lote. Entre as opções, está o setor open bar.
Desde sua criação, em 2023, “Subúrbio” tem percorrido diferentes capitais do país, com passagens por Recife, Belém e São Paulo, sempre com ingressos esgotados. Ao todo, já foram realizadas 14 edições, reunindo mais de 60 mil pessoas e consolidando o projeto como um dos maiores eventos do gênero no Brasil atualmente.
SERVIÇO:
TIEE - SUBÚRBIO SALVADOR
Local: WET - BA
Data: Sábado | 14.03.26
Horário: A partir das 16h
Vendas:
Link Bilheteria Digital
Balcão Pida e Shoppings: Salvador, Piedade, Paralela e Salvador Norte.
