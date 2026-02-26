Ivete Sangalo recebe alta médica após desmaiar e ser internada

Cantora foi internada na quarta, 25, após sofrer um mal-estar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo recebeu alta médica nesta quinta-feira, 26. A artista foi internada na quarta, 25, no Hospital Aliança Star, após sofrer um mal-estar, desmaiar e machucar o rosto. Em vídeo postado nas redes sociais, ela celebrou a volta para casa.

“Estou lançando agora uma nova linha de maquiagem. Gostei demais dessa nova textura, um preto que vai um pouco para o vermelho, um degradê”, brincou a artista na gravação publicada nos stories.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo, Ivete aparece sorrindo, com o olho roxo e um curativo na testa. A artista contou que os médicos concluíram que o desmaio foi causado por uma desidratação proveniente da diarreia. Não se sabe se a derreia foi sintoma de uma virose ou se a artista comeu algo estragado.

Ela afirmou que está se sentindo bem e aproveitou para agradecer as mensagens dos amigos.

Acidente

A cantora foi hospitalizada às pressas em Salvador, após desmaiar sozinha em casa, depois de apresentar um quadro de desidratação devido a uma diarreia.

“Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Está tudo bem. Tive infecção intestinal bem violenta, uma virose. E, de madrugada, acordei com bastante diarreia. Como estava sozinha, tive uma desidratação, minha pressão baixou e eu caí. Desmaiei e caí”, afirmou.

“Tomei um susto grande, porque eu desmaiei, não vi como era. Foi um negócio bem agudo, uma virose, mas como falei a vocês, tô bem assistida aqui”, completou ela, revelando que foi diagnosticada com infecção intestinal grave.

A artista ainda contou que cortou o supercílio depois da queda e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho dos fãs. “Já estou aqui no hospital, bem assistida, graças a Deus. Obrigada pelas orações, pelo carinho, tá? Um beijo”, disparou.