Wesley Safadão x Gusttavo Lima: entenda a briga entre os cantores

Briga começou depois que Gusttavo deixou de seguir Safadão - Foto: Divulgação

Gusttavo Lima e Wesley Safadão estão no centro de uma polêmica que envolve outro nome da música: Natanzinho Lima. Os rumores a respeito de uma briga entre os cantores parecem ser verdadeiros.

Tudo começou depois que Gusttavo deixou de seguir Safadão no Instagram e apagou do YouTube as músicas que havia lançado em parceria com o artista.

A treta ganhou mais camadas depois que o portal LeoDias publicou que o motivo do desentendimento seria o agenciamento de Natanzinho. Safadão e Gusttavo teriam combinado uma sociedade para agenciar o cantor, mas acabou não dando certo.

O dono do hit ‘Camarote’ teria recuado na proposta. A situação desagradou a voz de ‘Que Pena Que Acabou’, que acabou deixando de seguir o colega e também Natanzinho Lima.

Wesley nega versão

Depois disso, Safadão comentou uma postagem nas redes negando a versão apresentada pelo portal e sugeriu um “embate” com Gusttavo.

“A verdade não é bem essa! Me liga com o Gusttavo Lima, que aí, na tua frente, nós falamos todos juntos e tu vai ver que não tem nada a ver com Natanzinho Lima, e sim com outra coisa. A verdade é uma só, e não é essa que você está contando. Beijos e consciência limpa do lado de cá!”, comentou Safadão.

Ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a equipe de Gusttavo Lima disse que ainda não tem informações sobre o assunto. Já Wesley Safadão contou que o cantor está em uma viagem internacional, e que também está tentando contato para entender a suposta briga.