TRETA
Wesley Safadão x Gusttavo Lima: entenda a briga entre os cantores
Briga começou depois que Gusttavo deixou de seguir Safadão
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Gusttavo Lima e Wesley Safadão estão no centro de uma polêmica que envolve outro nome da música: Natanzinho Lima. Os rumores a respeito de uma briga entre os cantores parecem ser verdadeiros.
Tudo começou depois que Gusttavo deixou de seguir Safadão no Instagram e apagou do YouTube as músicas que havia lançado em parceria com o artista.
A treta ganhou mais camadas depois que o portal LeoDias publicou que o motivo do desentendimento seria o agenciamento de Natanzinho. Safadão e Gusttavo teriam combinado uma sociedade para agenciar o cantor, mas acabou não dando certo.
O dono do hit ‘Camarote’ teria recuado na proposta. A situação desagradou a voz de ‘Que Pena Que Acabou’, que acabou deixando de seguir o colega e também Natanzinho Lima.
Leia Também:
Wesley nega versão
Depois disso, Safadão comentou uma postagem nas redes negando a versão apresentada pelo portal e sugeriu um “embate” com Gusttavo.
“A verdade não é bem essa! Me liga com o Gusttavo Lima, que aí, na tua frente, nós falamos todos juntos e tu vai ver que não tem nada a ver com Natanzinho Lima, e sim com outra coisa. A verdade é uma só, e não é essa que você está contando. Beijos e consciência limpa do lado de cá!”, comentou Safadão.
Ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a equipe de Gusttavo Lima disse que ainda não tem informações sobre o assunto. Já Wesley Safadão contou que o cantor está em uma viagem internacional, e que também está tentando contato para entender a suposta briga.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes