Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CELEBRIDADES

"Quase desmaiei de dor": Pocah revela problema grave em parte íntima

Cantora está em tratamento com antibióticos e suspendeu agenda de treinos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

01/03/2026 - 17:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pocah relatou que a dor foi incapacitante
Pocah relatou que a dor foi incapacitante -

A cantora Pocah, de 30 anos, compartilhou nas redes sociais, neste domingo, 1º, um momento delicado de saúde. A artista revelou estar se recuperando de um furúnculo na parte íntima, infecção que a obrigou a suspender atividades físicas e compromissos sociais devido à intensidade do desconforto.

"A mamãe tá com furúnculo na 'xereca'. Não posso sair pra lugar nenhum, treinar. Que tristeza. Tô off total, mas tá acabando. Tô na banheira pra ver se amolece", brincou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pocah relatou que a dor foi incapacitante. Ao responder uma seguidora, a cantora foi enfática sobre a gravidade dos sintomas: "Quase desmaiei de dor", afirmou.

A cantora disse que procurou uma ginecologista e iniciou o tratamento com cremes, medicamentos para dor e antibióticos. Ela aproveitou o alcance de suas redes para orientar os fãs sobre a importância do diagnóstico profissional.

Leia Também:

Ivete Sangalo revela no palco que fará cirurgia neste domingo
Cantora Simone deixa Dubai poucas horas antes de fogo tomar o hotel
Ivete Sangalo surge com hematoma no rosto e brinca sobre aparência

"É bom você ir ao médico, porque pode não ser o mesmo caso que o meu. Tem uns casos que não precisa nem de antibiótico. Só a compressa já resolve", explicou.

O que é um furúnculo?

O furúnculo ocorre quando um folículo piloso é infectado por bactérias (geralmente Staphylococcus aureus), mas os sintomas podem ser confundidos com outras condições, como cistos sebáceos ou glândulas de Bartholin inflamadas.

Especialistas alertam que tentar espremer um furúnculo, especialmente em áreas sensíveis como a região genital, pode agravar a infecção, levando a bactéria para camadas mais profundas da pele ou até para a corrente sanguínea.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bem estar famosos Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pocah relatou que a dor foi incapacitante
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Pocah relatou que a dor foi incapacitante
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Pocah relatou que a dor foi incapacitante
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Pocah relatou que a dor foi incapacitante
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

x