"Quase desmaiei de dor": Pocah revela problema grave em parte íntima

Siga o A TARDE no Google

Pocah relatou que a dor foi incapacitante - Foto: Rodolfo Magalhães | Divulgação

A cantora Pocah, de 30 anos, compartilhou nas redes sociais, neste domingo, 1º, um momento delicado de saúde. A artista revelou estar se recuperando de um furúnculo na parte íntima, infecção que a obrigou a suspender atividades físicas e compromissos sociais devido à intensidade do desconforto.

"A mamãe tá com furúnculo na 'xereca'. Não posso sair pra lugar nenhum, treinar. Que tristeza. Tô off total, mas tá acabando. Tô na banheira pra ver se amolece", brincou.



Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pocah relatou que a dor foi incapacitante. Ao responder uma seguidora, a cantora foi enfática sobre a gravidade dos sintomas: "Quase desmaiei de dor", afirmou.

A cantora disse que procurou uma ginecologista e iniciou o tratamento com cremes, medicamentos para dor e antibióticos. Ela aproveitou o alcance de suas redes para orientar os fãs sobre a importância do diagnóstico profissional.

"É bom você ir ao médico, porque pode não ser o mesmo caso que o meu. Tem uns casos que não precisa nem de antibiótico. Só a compressa já resolve", explicou.

O que é um furúnculo?

O furúnculo ocorre quando um folículo piloso é infectado por bactérias (geralmente Staphylococcus aureus), mas os sintomas podem ser confundidos com outras condições, como cistos sebáceos ou glândulas de Bartholin inflamadas.

Especialistas alertam que tentar espremer um furúnculo, especialmente em áreas sensíveis como a região genital, pode agravar a infecção, levando a bactéria para camadas mais profundas da pele ou até para a corrente sanguínea.