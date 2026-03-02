Menu
MUNDO
MUNDO

Israel bombardeia TV estatal em Teerã e corta comunicação do Irã

Escalada atinge 9 países e registra mortes de soldados dos Estados Unidos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

02/03/2026 - 22:01 h

Entre os alvos estão instalações ligadas à TV estatal
Entre os alvos estão instalações ligadas à TV estatal

As Forças de Defesa de Israel (IDF) intensificaram a ofensiva contra o Irã, na noite desta segunda-feira, 2, atingindo o coração da infraestrutura de comunicação e propaganda do regime em Teerã.

Entre os alvos estão instalações ligadas à TV estatal, que Israel acusa de ser usada pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) para coordenar atividades militares sob o disfarce de operações civis.

De acordo com o comunicado oficial, a Força Aérea israelense agiu com base em inteligência precisa para neutralizar bases de desinformação e repressão. "As IDF continuarão a atingir a infraestrutura do regime em Teerã", afirmou a nota.

O colapso do comando iraniano

A nova rodada de ataques ocorre em um cenário de terra arrasada. Desde o último sábado, 28, quando Israel e Estados Unidos iniciaram os bombardeios coordenados, mais de 130 cidades iranianas foram atingidas.

Apresentadora comemora morte de líder do Irã em programa ao vivo
Trump diz que, se necessário, conflito com Irã pode durar um mês
Presidente do Irã declara “direito legítimo” de vingança contra EUA e Israel

O evento mais impactante foi o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, o que desencadeou uma onda de retaliação em larga escala.

Pelo menos 550 iranianos morreram nos ataques, segundo a Sociedade do Crescente Vermelho (IRCS). Mísseis iranianos alcançaram nove países, incluindo Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar e Iraque, causando mortes de civis e trabalhadores estrangeiros.

EUA sofrem baixas militares no Golfo

O conflito, que já envolve o Hezbollah com ataques a bases militares em Haifa, registrou as primeiras baixas militares norte-americanas. Seis soldados dos Estados Unidos morreram, sendo que três deles foram vítimas de um ataque direto ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, que opera no Golfo Pérsico.

A situação é de máxima instabilidade, com especialistas alertando para o risco de um fechamento total das rotas de petróleo e um colapso na segurança internacional.

Até o momento, o governo provisório do Irã não divulgou dados oficiais sobre os danos deste último bombardeio ao centro de mídia.

