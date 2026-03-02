Israel bombardeia TV estatal em Teerã e corta comunicação do Irã

Siga o A TARDE no Google

Entre os alvos estão instalações ligadas à TV estatal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As Forças de Defesa de Israel (IDF) intensificaram a ofensiva contra o Irã, na noite desta segunda-feira, 2, atingindo o coração da infraestrutura de comunicação e propaganda do regime em Teerã.

Entre os alvos estão instalações ligadas à TV estatal, que Israel acusa de ser usada pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) para coordenar atividades militares sob o disfarce de operações civis.

De acordo com o comunicado oficial, a Força Aérea israelense agiu com base em inteligência precisa para neutralizar bases de desinformação e repressão. "As IDF continuarão a atingir a infraestrutura do regime em Teerã", afirmou a nota.

O colapso do comando iraniano

A nova rodada de ataques ocorre em um cenário de terra arrasada. Desde o último sábado, 28, quando Israel e Estados Unidos iniciaram os bombardeios coordenados, mais de 130 cidades iranianas foram atingidas.

O evento mais impactante foi o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, o que desencadeou uma onda de retaliação em larga escala.

Pelo menos 550 iranianos morreram nos ataques, segundo a Sociedade do Crescente Vermelho (IRCS). Mísseis iranianos alcançaram nove países, incluindo Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar e Iraque, causando mortes de civis e trabalhadores estrangeiros.

EUA sofrem baixas militares no Golfo

O conflito, que já envolve o Hezbollah com ataques a bases militares em Haifa, registrou as primeiras baixas militares norte-americanas. Seis soldados dos Estados Unidos morreram, sendo que três deles foram vítimas de um ataque direto ao porta-aviões USS Abraham Lincoln, que opera no Golfo Pérsico.

A situação é de máxima instabilidade, com especialistas alertando para o risco de um fechamento total das rotas de petróleo e um colapso na segurança internacional.

Até o momento, o governo provisório do Irã não divulgou dados oficiais sobre os danos deste último bombardeio ao centro de mídia.