HOME > MUNDO
CELEBRAÇÃO

Apresentadora comemora morte de líder do Irã em programa ao vivo

A comunicadora não conseguiu conter a emoção ao divulgar a notícia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/03/2026 - 20:21 h

A jornalista não poupou críticas ao líder político
A morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, trouxe reações diversas em todo o mundo. Apresentadora da TV australiana, Rita Panahi não conseguiu conter suas emoções e celebrou o ocorrido ao dar a informação durante um programa ao vivo.

“E terminamos este editorial com esta mensagem para o falecido Líder Supremo: Pedar-sag, Khak bar saret, Besooz too jahannam”, disse ela ao final do programa. Em tradução livre, a frase significa: “Filho de uma cadela. Sujeira na sua cabeça. Queime no inferno”.

A comunicadora ainda compartilhou o trecho em seu perfil do Instagram, reforçando seu posicionamento com relação a morte de Ali. “Só lamento não ter conseguido incluir um bisharaf [desonra] ali”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Rita Panahi (@ritapanahi)

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Rita passou boa parte de sua infância no Irã. Entretanto, a jornalista fugiu do país ainda jovem para a Austrália, a fim de escapar do regime de Ali Khamenei, que governava o país desde 1989.

Morte de Ali

Ali Khamenei foi morto no último sábado, 28, durante um ataque orquestrado pelos Estados Unidos e por Israel. Os militares bombardearam diversos pontos do país, matando mais de 500 pessoas.

Além do líder supremo do Irã, os oficiais também mataram sua esposa, Mansoureh e seus seis filhos: Mostafa, Mojtaba, Masoud, Meysam, Boshra e Hoda

Tags:

Ali Khamenei apresentadora Irã

x