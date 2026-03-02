Menu
CRISE

Cidade famosa pode ficar totalmente sem água até 2030

A metrópole conta com cerca de 6 milhões de habitantes atualmente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/03/2026 - 17:07 h

A crise pode trazer consequências graves a população
A crise pode trazer consequências graves a população -

Uma crise hídrica está prestes a atingir uma das grandes metrópoles do mundo até 2030. Capital do Afeganistão, a cidade de Cabul está sob estado de alerta com relação ao abastecimento de água potável para a população.

De acordo com especialistas em recursos hídricos e organizações internacionais, o nível dos lençóis freáticos da cidade caiu de forma acelerada na última década, causando um desequilíbrio natural na quantidade de água disponível.

Principal fonte de abastecimento dos moradores, os aquíferos subterrâneos também estão reduzindo seu nível de forma rápida, sem acompanhar o processo de reposição natural da chuva.

Causas da crise

Apesar de não haver uma causa concreta para a falta de água em Cabul, alguns fatores têm sido essenciais para contribuir com a crise. Especialistas alertam que o crescimento desenfreado da população é um dos principais, já que a quantidade de habitantes não consegue acompanhar a oferta.

As mudanças climáticas e secas prolongadas na capital também influenciam no estado crítico. Com a falta de chuva, alguns moradores do Afeganistão tem ficado sem água em poços privados, recorrendo a alternativas de urgência, como o abastecimento de caminhões-pipa.

Entretanto, ainda há tempo para evitar o fim total da água potável na cidade, com ações de investimentos em infraestrutura hídrica, ampliação de sistemas de armazenamento de água da chuva e políticas públicas assertivas para conter o desperdício de água.

