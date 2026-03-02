Conflito no Oriente Médio mantém voos cancelados no Brasil

Voos da Qatar foram impactados - Foto: LOUAI BESHARA / AFP

A escalada do conflito no Oriente Médio, desencadeada após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no sábado, 28, continua provocando impactos no transporte aéreo internacional.

Voos com destino à região seguem cancelados nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e no RIOgaleão, no Rio de Janeiro, afetando passageiros que tinham como destino cidades como Dubai e Doha.

Somente na manhã desta segunda-feira, 2, o Aeroporto Internacional de Guarulhos contabilizou 12 cancelamentos, seis chegadas e seis partidas. As operações envolvem voos da Qatar Airways e da Emirates. De acordo com a administração do terminal, cinco das chegadas suspensas eram da Qatar e uma da Emirates. O mesmo número se repetiu nas partidas canceladas.

Os reflexos da crise começaram ainda no sábado. Um voo da Emirates com destino a Dubai e outro da Qatar Airways com destino a Doha chegaram a decolar, mas precisaram retornar ao aeroporto por razões de segurança diante do fechamento de espaços aéreos na região. Ao longo daquele dia, outras viagens foram suspensas, totalizando quatro cancelamentos. No domingo, 1º, o cenário se manteve, com oito voos cancelados, quatro chegadas e quatro partidas.

As companhias aéreas atribuíram as suspensões ao fechamento de múltiplos espaços aéreos no Oriente Médio. Em nota, a Qatar Airways informou que suas operações foram temporariamente interrompidas devido ao bloqueio do espaço aéreo do Catar. Já a Emirates comunicou a suspensão temporária de todos os voos de e para Dubai até as 15h desta segunda-feira (horário local dos Emirados Árabes Unidos), citando restrições operacionais na região.

No Rio de Janeiro, o RIOgaleão também confirmou o cancelamento temporário de voos com chegada ou partida para Dubai. Passageiros têm sido orientados a procurar as companhias aéreas para informações sobre remarcações e reembolsos.