Ataque no Texas deixa três mortos e é investigado como "terrorismos"

- Foto: BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA VIA AFP

Um ataque a tiros deixou três mortos e 14 feridos na madrugada deste domingo (1º) em Austin, capital do Texas. O caso passou a ser investigado como possível ato de terrorismo pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Entre as vítimas fatais está o próprio suspeito, que morreu após ser baleado por policiais.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h em uma região da cidade conhecida pela concentração de bares frequentados por estudantes universitários. Dos feridos encaminhados para hospitais, ao menos três estão em estado grave. Até o momento, as autoridades não divulgaram os nomes das vítimas nem do atirador.

Motivação

Durante entrevista coletiva no Departamento de Polícia de Austin, o agente especial do FBI Alex Doran informou que a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. Segundo ele, porém, elementos encontrados com o suspeito e em seu veículo indicam uma possível ligação com terrorismo, o que levou o caso a ser acompanhado pela força-tarefa federal de combate ao terrorismo.

De acordo com o jornal The Guardian, o suspeito dirigia um SUV e teria circulado diversas vezes pelo quarteirão antes de iniciar o ataque. Inicialmente, ele disparou contra frequentadores da região de dentro do carro utilizando uma pistola. Em seguida, desceu do veículo com um fuzil e continuou atirando contra pessoas que estavam na rua.

A chefe da polícia local, Lisa Davis, afirmou que os agentes chegaram ao local menos de um minuto após a primeira chamada para o serviço de emergência. Ao se depararem com o suspeito armado, três policiais reagiram e efetuaram disparos que o atingiram fatalmente.

O prefeito da cidade, Kirk Watson, destacou a rapidez da resposta policial e das equipes de socorro, ressaltando que a ação rápida pode ter evitado um número maior de vítimas.

Tiroteios

Segundo levantamento da organização Gun Violence Archive, os Estados Unidos já registraram 56 episódios classificados como tiroteios em massa somente nos primeiros meses deste ano. Na mesma madrugada, outro ataque a tiros deixou ao menos nove feridos em Cincinnati.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que o presidente Donald Trump foi comunicado sobre o caso. Até a última atualização, ele ainda não havia se manifestado.