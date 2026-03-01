Ex-BBB relata tensão durante explosões em Dubai: “Só Deus mesmo”

Dubai está sendo atingida por por destroços de drones interceptados no conflito que toma o Oriente Médio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Ariadna Arantes, 41 anos, relatou momentos de tensão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã deste domingo, 1. A influenciadora contou que ouviu explosões e que as janelas do local no qual está hospedada tremeram. O relato aconteceu em seus stories, no Instagram.

Dubai e Abu Dhabi estariam sendo atingidas por destroços de drones interceptados no conflito que toma o Oriente Médio numa operação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

“Gente, eu estava relaxando aqui agora... estou toda me tremendo... as janelas tremeram, teve uma explosão muito próxima. Acordei assustada, todo mundo pulou na sala. Meu voo foi cancelado. Acho que até o dia 5 de março não dá pra sair daqui de Dubai. Estou ficando realmente muito preocupada”, contou.

Momentos depois, ela foi surpreendida com uma nova explosão, aumentando ainda mais a sensação de insegurança. “Meu Deus do céu, teve outra aqui agora. Acabei de escutar novamente. Ai, gente, só Deus mesmo”, seguiu.

Mais cedo, Ariadna saiu de carro pelas ruas de Dubai para ir buscar joias que tinha encomendado. No caminho, ela se assustou ao ver uma grande mancha de fumaça preta no céu. Ela afirmou que não sabia o que tinha acontecido, mas a cena a impactou.

A ex-BBB contou que está hospedada na residência de um amigo de longa data e revelou que a orientação do governo é para que as pessoas se mantenham dentro de casa.

Ela mostrou um alerta emitido para todos os cidadãos pelo celular. O alerta de emergência diz: “Diante da situação atual, uma potencial ameaça de mísseis, procure imediatamente o abrigo mais próximo, e fique longe de janelas, portas e áreas descobertas. Aguarde por novas instruções”