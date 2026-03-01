Saiba como brasileiros ganham R$ 60 mil por mês sem pagar impostos

Vista aérea de Dubai - Foto: Freepik

A combinação de isenção total de Imposto de Renda para pessoas físicas e salários competitivos pagos em dólar transformou os Emirados Árabes Unidos (EAU) no novo destino favorito de profissionais qualificados.

Atualmente, o país já abriga cerca de 12 mil brasileiros, focando especialmente na atração de talentos das áreas de tecnologia, engenharia, finanças e matemática.

Dados do Glassdoor revelam que cargos de especialista em planejamento ou analista de investimentos podem render entre US$ 11 mil e US$ 12 mil mensais. A grande vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos é que, nos Emirados, o profissional mantém 100% do seu ganho, sem descontos de tributação federal ou estadual sobre a renda.

Vantagens de viver e empreender no Golfo

Além do benefício direto no bolso do trabalhador, o ambiente de negócios é extremamente favorável para empresas. Pequenas e médias companhias com faturamento de até US$ 820 mil gozam de alíquota zero de imposto corporativo até o final de 2026.

Para o brasileiro que deseja se estabelecer legalmente e obter a residência fiscal, as regras são claras:

Permanência: Mínimo de 183 dias por ano em território emiradense.

Mínimo de 183 dias por ano em território emiradense. Visto: Possuir visto de longo prazo (investidor, empresário ou empregado).

Possuir visto de longo prazo (investidor, empresário ou empregado). Moradia: Manter um endereço fixo local em cidades como Dubai ou Abu Dhabi.

Relação diplomática e segurança jurídica

Em abril de 2025, a Receita Federal do Brasil facilitou ainda mais essa transição ao retirar os Emirados da lista de "paraísos fiscais" (jurisdições com tributação favorecida). A medida reduziu barreiras e custos operacionais para quem movimenta recursos entre os dois países.

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que o custo de vida em centros como Dubai pode ser elevado, especialmente no setor imobiliário. O planejamento financeiro deve incluir não apenas o ganho bruto, mas a manutenção da residência fiscal e os custos de moradia e saúde no exterior.