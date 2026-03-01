MUNDO
Saiba como brasileiros ganham R$ 60 mil por mês sem pagar impostos
Isenção de Imposto de Renda e ganhos de US$ 12 mil atraem talentos globais
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A combinação de isenção total de Imposto de Renda para pessoas físicas e salários competitivos pagos em dólar transformou os Emirados Árabes Unidos (EAU) no novo destino favorito de profissionais qualificados.
Atualmente, o país já abriga cerca de 12 mil brasileiros, focando especialmente na atração de talentos das áreas de tecnologia, engenharia, finanças e matemática.
Dados do Glassdoor revelam que cargos de especialista em planejamento ou analista de investimentos podem render entre US$ 11 mil e US$ 12 mil mensais. A grande vantagem competitiva em relação aos Estados Unidos é que, nos Emirados, o profissional mantém 100% do seu ganho, sem descontos de tributação federal ou estadual sobre a renda.
Vantagens de viver e empreender no Golfo
Além do benefício direto no bolso do trabalhador, o ambiente de negócios é extremamente favorável para empresas. Pequenas e médias companhias com faturamento de até US$ 820 mil gozam de alíquota zero de imposto corporativo até o final de 2026.
Leia Também:
Para o brasileiro que deseja se estabelecer legalmente e obter a residência fiscal, as regras são claras:
- Permanência: Mínimo de 183 dias por ano em território emiradense.
- Visto: Possuir visto de longo prazo (investidor, empresário ou empregado).
- Moradia: Manter um endereço fixo local em cidades como Dubai ou Abu Dhabi.
Relação diplomática e segurança jurídica
Em abril de 2025, a Receita Federal do Brasil facilitou ainda mais essa transição ao retirar os Emirados da lista de "paraísos fiscais" (jurisdições com tributação favorecida). A medida reduziu barreiras e custos operacionais para quem movimenta recursos entre os dois países.
Apesar dos benefícios, especialistas alertam que o custo de vida em centros como Dubai pode ser elevado, especialmente no setor imobiliário. O planejamento financeiro deve incluir não apenas o ganho bruto, mas a manutenção da residência fiscal e os custos de moradia e saúde no exterior.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes