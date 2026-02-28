TURISMO
Sem carros e com ruas de areia, conheça a vila que encanta pela essência original
Entre o rio e o mar, local mantém ruas de areia e rotina no ritmo da maré
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Entre o rio e o mar, onde carros não circulam e as ruas são de areia, um dos núcleos mais antigos do Brasil segue preservando sua essência. Fundada por volta de 1530, Caraíva nasceu ainda nos primeiros anos da colonização portuguesa e integra a chamada Costa do Descobrimento, área histórica reconhecida e protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Um passado que molda o presente
As casas baixas e coloridas, muitas delas herança da tradição dos pescadores, revelam uma arquitetura adaptada ao clima costeiro e construída em harmonia com a paisagem. A ausência de asfalto e a iluminação pública discreta, feita majoritariamente por fiação subterrânea, reforçam o aspecto rústico e ajudam a manter o cenário praticamente intocado.
O resultado é um lugar onde história e cotidiano caminham lado a lado.
Vida no ritmo da maré
Sem trânsito e sem pressa, a experiência começa com a mudança de ritmo. Caminhar pelas ruas de areia leva a encontros inesperados, música ao vivo e paisagens naturais que dispensam filtros. A convivência entre moradores, visitantes e natureza é parte central da atmosfera da vila.
Entre os pontos que definem a identidade local estão:
- Rio Caraíva: águas calmas para banho e cenário do pôr do sol mais celebrado da região.
- Reserva Pataxó Porto do Boi: espaço de vivências culturais com rituais, pinturas corporais e trilhas conduzidas por indígenas.
- Praia de Caraíva: faixa de areia branca onde o rio encontra o mar.
- Praia do Satu: acessível por caminhada, conhecida pelas piscinas naturais e falésias coloridas.
- Forró do Ouriço: tradição noturna que reúne moradores e turistas ao som de xote até o amanhecer.
- Beco da Lua: corredor à beira-rio que concentra gastronomia e manifestações culturais.
A popularidade do destino também ganhou reforço nas redes sociais. O canal Status Viajante, com mais de 73 mil inscritos, publicou um roteiro de três dias detalhando experiências em Caraíva, na Praia do Satu e em Corumbau, além de sugestões gastronômicas.
Sabores que contam histórias
A culinária traduz a diversidade cultural da região. A base é a cozinha baiana tradicional, combinada a influências indígenas e releituras contemporâneas. Entre os destaques estão o pastel de arraia e pratos preparados com peixes frescos, muitas vezes assados na folha de patioba, técnica associada à tradição Pataxó.
Nos bares iluminados por velas, drinks com frutas regionais e diferentes tipos de cachaça acompanham a famosa “Nega Maluca”, doce que se tornou símbolo afetivo da vila. Ingredientes simples ganham elaboração cuidadosa nas mãos de chefs locais e nativos.
Clima e melhor época
O clima tropical mantém temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. A altitude de apenas quatro metros acima do nível do mar contribui para o calor úmido constante. O regime de chuvas influencia o planejamento da viagem, e em verões atípicos a região de Porto Seguro já registrou máximas de 38°C, tornando indispensável a hidratação.
Jornada até lá
Chegar a Caraíva exige planejamento. O aeroporto mais próximo está em Porto Seguro, a cerca de 70 quilômetros. O trajeto até Nova Caraíva combina trechos de asfalto e estrada de terra. Na margem do rio, os veículos ficam estacionados, a travessia final marca oficialmente a entrada em um território onde o deslocamento é feito a pé.
Mais que praia, uma experiência
Caraíva mostra que turismo, preservação cultural e sustentabilidade podem coexistir. A proposta é simples: andar descalço, acompanhar o balanço das marés e desacelerar. Entre o rio e o mar, a vila reafirma sua vocação histórica enquanto convida cada visitante a redescobrir o essencial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes