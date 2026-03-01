Conheça o país que já pertenceu ao Brasil e hoje virou joia turística

Uruguai - Foto: Jimmy Baikovicius/Wikimedia Commons

Pequeno em extensão territorial, mas gigante em identidade cultural e qualidade de vida, o Uruguai carrega um passado diretamente ligado ao Brasil — e um presente que o coloca entre os destinos mais admirados da América do Sul.

Conhecido nos livros de história como antiga Colônia do Sacramento e, mais tarde, Província Cisplatina do Império Brasileiro, o país hoje chama atenção pela tranquilidade, organização e fácil acesso: brasileiros podem cruzar a fronteira apenas com o RG.

Com cerca de 3,5 milhões de habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,809, o Uruguai aparece com frequência nas listas de melhores lugares para viver na América Latina.

Estabilidade e ritmo de vida mais leve

Segurança, infraestrutura bem estruturada e um estilo de vida menos acelerado ajudam a sustentar a reputação de país acolhedor. A sensação de estabilidade política e social é um dos fatores que mais atraem visitantes e até quem cogita morar por lá.

Na capital, Montevidéu, tradição e modernidade dividem espaço. A região da Ciudad Vieja concentra parte importante da memória arquitetônica do país.

É ali que fica a Praça Independência, onde estão dois símbolos locais: o Palacio Salvo e o Palacio Estevez, construções que ajudam a contar a trajetória uruguaia.

A herança da Província Cisplatina



A proximidade com o Brasil não é apenas geográfica. No século XIX, o território uruguaio integrou oficialmente o Império Brasileiro sob o nome de Província Cisplatina, entre 1821 e 1828.

Antes disso, a região foi alvo de disputas entre portugueses e espanhóis, especialmente na área do Prata. Após conflitos, o território foi incorporado ao Brasil, mas o descontentamento local e a Guerra da Cisplatina mudaram o rumo da história.

Com mediação do Reino Unido, a independência foi reconhecida em 1828, marcando o nascimento da República Oriental do Uruguai.

| Foto: Divulgação

Cultura forte e tradição à mesa



Além da estabilidade, a cultura vibrante é outro ponto de destaque. A tradição agropecuária consolidou a carne bovina como protagonista da gastronomia nacional, elemento que também aproxima ainda mais brasileiros e uruguaios.

Entre capítulos históricos, segurança e experiências culturais marcantes, o Uruguai mantém uma relação próxima com o Brasil — agora não mais como parte do território, mas como vizinho que combina charme, hospitalidade e qualidade de vida.